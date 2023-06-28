FATİH'te 4 Katlı Bir Binada Yangın Çıktı

FATİH'te bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. İtfaiye araçları sokakların dar olması ve park eden araçlar nedeniyle olay yerine giremedi. Yangın çıkan binanın önüne kadar gelebilen iki itfaiye aracı ise geri manevra yaparak çıktı. Mahalle sakinleri, dar yollar ve park eden araçlar nedeniyle itfaiye araçlarının giremediğini belirtti.