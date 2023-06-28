Fatih'te 4 Katlı Bir Binada Yangın Çıktı

FATİH'te 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. İtfaiye araçları sokakların dar olması ve park eden araçlar nedeniyle olay yerine giremedi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.