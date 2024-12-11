Fatih'te 4 Katlı Binada Yangın Çıktı
Fatih'te Mimar Hayrettin Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Rüzgar nedeniyle yangının çevredeki binalara sirayet etmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.
Fatih'te, 4 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Mimar Hayrettin Mahallesi Doğramacı Sokak'taki 4 katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle çevredeki binaların çatılarına sirayet eden yangın için bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredeki ilçelerden de takviye edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.