Fatih'te 4 Katlı Binada Yangın Çıktı

Fatih'te, 4 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Mimar Hayrettin Mahallesi Doğramacı Sokak'taki 4 katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle çevredeki binaların çatılarına sirayet eden yangın için bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki ilçelerden de takviye edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.