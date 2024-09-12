Fatih'te, 3 katlı metruk bina çöktü
Zeyrek Mahallesi Büyük Karaman Caddesi'ndeki 3 katlı metruk bina, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan olup olmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Fatih'te, 3 katlı metruk bina çöktü.
Zeyrek Mahallesi Büyük Karaman Caddesi'ndeki 3 katlı metruk bina, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, enkaz altında kalan olup olmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.