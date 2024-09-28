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Fatih'te 2 Yaşındaki Çocuğun Ölümüne Neden Olan Motosiklet Sürücüsü Kaçtı

Fatih'te 2 Yaşındaki Çocuğun Ölümüne Neden Olan Motosiklet Sürücüsü Kaçtı
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Fatih'te, 2 yaşındaki Özbekistan uyruklu bir çocuk, motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan motosiklet sürücüsü Burhanettin T.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

FATİH'te 2 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne neden olan motosiklet sürücüsü Burhanettin T. olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamarasına yansıyan olayda kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, 01.40 sıralarında Muhsine Hatun Mahallesi, Alişan Sokak'ta meydana geldi. Sokakta oynayan kimliği belirlenemeyen 2 yaşındaki Özbekistan uyruklu çocuk, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosiklet çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Şüpheli şahsın olay yerinden kaçtığı bilgisi üzerine biz görevlilerce yapılan kamera çalışmalarında, şüpheli şahsın kasklı vaziyette, plakasız motosiklet ile Alişan Sokak önünde çocuk şahsa çarparak olay yerinde durmadan Alişan Sokak üzerinden Sevgi Sokak içerisine girdiği, oradan Nalbant Cami Sokağa girerek motosiklet ile durduğu ve kaskı çıkardığı akabinde tekrar kaskı takarak Türkeli Caddesi istikametinde uzaklaştığı görülmüş, tarafımızca yapılan çalışmalarda şüpheli şahsın açık kimlik bilgilerinin Burhanettin T. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir, şahsı yakalamaya yönelik çalışmalarda bulunabileceği yerler kontrol edilse de yakalaması mümkün olmamıştır. Yakalamaya yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi. 2 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan Burhanettin T.'nin 13 suçtan kaydının olduğu belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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