FATİH'TE 2 KİLOGRAM EROİN YAKALANDI
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FATİH'te narkotik ekiplerince yapılan operasyonda M.Z.F. isimli uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.
FATİH'te narkotik ekiplerince yapılan operasyonda M.Z.F. isimli uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Şüphelinin evinde 2 kilogram 146 gram eroin ele geçirildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Fatih'te M.Z.F.?nin uyuşturucu sattığını belirledi. Narkotik ekipleri, şüphelinin Seyyid Ömer Mahallesinde bulunan evine operasyon düzenledi. Operasyonda M.Z.F. gözaltına alınırken evinde yapılan aramalarda 2 kilogram 146 gram eroin, terazi ve 900 lira nakit para ele geçirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel