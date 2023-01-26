Fatih'te 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Güncel Haberler
Fatih'te 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, binada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.
Fatih'te 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, binada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.
Ayvansaray Mahallesi Tamburacı Sokak'ta bulunan 2 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı.
Kurtarılan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi.
Binada soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, haber alınamayan 1 kişinin binada kalma ihtimaline karşı çalışmalarına devam ediyor.