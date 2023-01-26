Fatih'te 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Fatih'te 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, binada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı. Fatih'te 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, binada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı. Ayvansaray Mahallesi Tamburacı Sokak'ta bulunan 2 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı. Kurtarılan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi. Binada soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, haber alınamayan 1 kişinin binada kalma ihtimaline karşı çalışmalarına devam ediyor. Kaynak: AA / Güncel Ayvansaray İtfaiye Fatih Güncel Haberler

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