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Fatih'te 1.165.000 Dolar ve 825.000 Lira Çalan 3 Şüpheli Gözaltında

Fatih'te 1.165.000 Dolar ve 825.000 Lira Çalan 3 Şüpheli Gözaltında
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Fatih'te bir kargo şirketinden çalınan 1 milyon 165 bin dolar ve 825 bin lira içeren torba ile ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayın ardından yapılan teknik ve fiziki takipler ile şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Fatih'te, kargo şirketinden içinde 1 milyon 165 bin dolar ve 825 bin lira olan torbanın çalınmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, 8 Ekim'de Kemalpaşa Mahallesi'nde bir kargo şirketinden yapılan hırsızlığa ilişkin iş yeri sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

İçerisinde 1 milyon 165 bin dolar ve 825 bin lira paranın bulunduğu torbanın iş yerine araçla gelen 4 şüpheli tarafından çalındığı belirlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda şüphelilerin kimlik bilgileri tespit edildi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.B.K. (21), E.Ç. (19) ile U.A. (32) gözaltına alındı.

Şüphelilerden K.A'nın (27) ise farklı bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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