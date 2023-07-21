Fatih Sultanahmet'teki Otelde Çıkan Yangın Söndürüldü

Fatih Sultanahmet'te bulunan bir otelin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında otelde mahsur kalan 15 kişi tahliye edildi. Yangın anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih Sultanahmet'te bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Binbirdirek Mahallesi Suterazisi Sokak'taki 5 katlı otelin bodrum katında bulunan sauna bölümünde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Eminönü ve Fatih itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yoğun duman oluşan otelin üst katlarında mahsur kalan 15 kişi itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından tahliye edildi. İtfaiye görevlileri, dumandan etkilenen yabancı uyruklu bir kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekiplerin, duman tahliye işlemleri ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, yangın çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otelin camlarını taş, yangın tüpü ve merdivenle kıran vatandaşların, içerde mahsur kalanlardan bazılarını birinci kata dayadıkları merdivenle indirdikleri görülüyor.