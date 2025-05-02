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Fatih Sultan Mehmet, vefatının 544. yılında kabri başında anıldı

Fatih Sultan Mehmet, vefatının 544. yılında kabri başında anıldı
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İstanbul'un fethiyle "çağ açıp çağ kapatan" Fatih Sultan Mehmet, vefatının 544. yılında kabri başında anıldı.

İstanbul'un fethiyle "çağ açıp çağ kapatan" Fatih Sultan Mehmet, vefatının 544. yılında kabri başında anıldı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma törenine İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş'un duasıyla devam etti.

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinin mimarı olduğunu hatırlatarak "Bugün onun 544. vefat yıl dönümü vesilesiyle okunan hatimlerin duasını yapmak üzere bir araya geldik. Rabb'im bizleri Fatih Sultan Mehmet ve şehitlerimizle cennetinde buluştursun. Şehitlerimize ve gazilerimize rahmet diliyoruz. Memleketimiz, ilelebet Müslüman Türk yurdu olarak kalsın inşallah." dedi.

İstanbul İl Kültür Müdürü Hüseyin Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fatih Sultan Mehmet, Efendimizin kutlu müjdesine mazhar olmuş büyük bir komutandır. Biz burada onların fethettiği kutsal beldede yaşıyoruz. İstanbul, bize onlardan emanettir. Bu vesileyle başta Sultan Fatih olmak üzere, bütün şehitlerimize rahmet diliyoruz. Cenabıhak'tan, onların bıraktığı bu aziz şehri layıkıyla koruyabilmeyi niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel
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