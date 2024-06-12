Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Filipin Bağımsızlık Günü kutlamalarıyla aydınlatıldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 126. Filipin Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında ülke bayrağının mavi, kırmızı ve beyaz renkleriyle aydınlatıldı.

Filipinler'in İstanbul Başkonsolosluğundan yapılan açıklamaya göre, bu etkinlik aracılığıyla Başkonsolosluk, Filipinler'in zengin mirasına ilişkin farkındalığı artırmayı, farklı topluluklar arasındaki birliği güçlendirmeyi ve aynı zamanda dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarına hizmet etme taahhüdünü amaçlıyor.

Öte yandan aydınlatma etkinliği, Filipinler ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümünden bir gün önce gerçekleştiğinden, iki ülke arasındaki kalıcı dostluğun ortak tarihini ve daha parlak bir geleceğe yönelik ortak arzuları da anmayı ve iki ülke arasındaki bağların daha da güçlendirilmesini hedefliyor.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği dahil olmak üzere Türk hükümetine ve her iki ülkenin de dostluk ve ortaklık açısından bir dönüm noktasına imza atması nedeniyle bu girişimin mümkün kılınmasında emeği geçenlere teşekkür edildi.

Gün batımıyla başlayan köprünün ışıklandırılması, sabah saat 05.00 sıralarında sona erecek.