Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Dünya Alzaymır Günü için mor renge büründü

Güncel Haberler

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 21 Eylül Dünya Alzaymır Günü'ne dikkati çekmek için hastalığın simge rengi mor ile aydınlatıldı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 21 Eylül Dünya Alzaymır Günü'ne dikkati çekmek için hastalığın simge rengi mor ile aydınlatıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simgelerinden FSM Köprüsü, bu kez 21 Eylül Dünya Alzaymır Günü'nün hatırlatılması için hastalığın simge rengi olan mor ışıkla aydınlatıldı.

Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Fatih Sultan Mehmet İstanbul Eylül Dünya Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title