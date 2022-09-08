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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Brezilya bayrağının renklerine büründü

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Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Brezilya'nın bağımsızlığının 200. yılı dolayısıyla bu ülkenin bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Brezilya'nın bağımsızlığının 200. yılı dolayısıyla bu ülkenin bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simgelerinden FSM Köprüsü, bu kez Brezilya'nın bağımsızlığının 200. yılı dolayısıyla bu ülke bayrağının renkleri olan yeşil ve sarı ışıklarla aydınlatıldı.

Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Melik Fırat Yücel - Güncel

Fatih Sultan Mehmet Togo Cumhuriyeti İstanbul Brezilya Güncel Haberler

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