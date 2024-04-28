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Fatih Sultan Mehmet dönemine ait tunç toplar Harbiye Askeri Müzesi'nde sergileniyor

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Milli Savunma Bakanlığı, Fatih Sultan Mehmet dönemine ait tunç topların Harbiye Askeri Müzesi'nde sergilendiğini duyurdu. Toplar, İstanbul'un fethi sırasında kullanılmıştır ve üzerlerinde topun ölçüleri yer almaktadır.

Milli Savunma Bakanlığı, Fatih Sultan Mehmet dönemine ait tunç topların Harbiye Askeri Müzesi'nde sergilendiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, toplar 1453 yılında İstanbul'un fethi sırasında kullanıldı.

Tunçtan yapılan gövdesi, patlama esnasında açılmasını önlemek üzere kabartma çemberler ile takviye edilmiş topların üzerinde, kullanan kişileri bilgilendirme amaçlı, topun derece, hazne çapı, ağız çapı ve barut hakkı gibi ölçüleri yer alıyor.

Fitil aracılığıyla ateşlenen toplar, haznedeki barutu basınçla patlatarak taştan yapılmış gülleyi fırlatıyordu.

Kaynak: AA / Güncel

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