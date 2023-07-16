Fatih Şehzadebaşı Camii'nde 15 Temmuz Şehitleri İçin Dua Edildi

Fatih Şehzadebaşı Camii'nde FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için dua edildi. Camide düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dualar edildi. Programa birçok siyasetçi ve vatandaş katıldı.

Fatih Şehzadebaşı Camii'nde FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için dua edildi.

Camide ikindi namazını müteakip düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.

15 Temmuz gecesi İstanbul'da şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank, 12 Mart'ta vefat eden babası Ali Haydar Varank ile darbe girişiminde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Namazın ardından programa katılanlar Prof. Dr. Varank'ın cami haziresindeki kabrini ziyaret etti.

Programa AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İstanbul Valisi Davut Gül, eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile çok sayıda vatandaş katıldı.