Fatih İlkokulu 2.Sınıfı Tiyatro Kulübü sene sonu müsameresi görsel şölene dönüştü - Haberler

Program Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Minik Öğrenciler slayt gösterileri, monolog, folklor gösterisi, pleybek şarkılar, Meşhurlar sınıfı gösterisi, skeçler sunarak birbirinden güzel oyunlar oynadılar. Usta oyunculara taş çıkartan minikler profesyonel tiyatro oyuncu edasıyla oynadıkları her oyunun ardından izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı. İlginç görüntülere de imza atan çocukların gösterileri salonu dolduranları duygulandırdı. Meşhurlar Sınıfı gösterisi salondaki izleyicileri coşturan minik tiyatrocular adeta velilerine bir görsel şölen izlettiler.

Program miniklerin başarımadalya töreni ile son buldu.

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