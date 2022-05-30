Fatih İlkokulu 2.Sınıfı Tiyatro Kulübü sene sonu müsameresi görsel şölene dönüştü - Haberler

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Fatih İlkokulu 2.Sınıfı Tiyatro Kulübü sene sonu müsameresi görsel şölene dönüştü

Bültenler - Güncel
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Fatih İlkokulu 2.Sınıfı Tiyatro Kulübü sene sonu müsameresi görsel şölene dönüştü

Fatih İlkokulu 2.Sınıfı Tiyatro Kulübü öğrencileri programda birbirinden güzel etkinliklerle velilerine unutulmaz bir gece yaşattılar. Fatih İlkokulu Konferans salonunda düzenlenen geceye veliler büyük ilgi gösterdi.

Program Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Minik Öğrenciler slayt gösterileri, monolog, folklor gösterisi, pleybek şarkılar, Meşhurlar sınıfı gösterisi, skeçler sunarak birbirinden güzel oyunlar oynadılar. Usta oyunculara taş çıkartan minikler profesyonel tiyatro oyuncu edasıyla oynadıkları her oyunun ardından izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı. İlginç görüntülere de imza atan çocukların gösterileri salonu dolduranları duygulandırdı. Meşhurlar Sınıfı gösterisi salondaki izleyicileri coşturan minik tiyatrocular adeta velilerine bir görsel şölen izlettiler.

Program miniklerin başarımadalya töreni ile son buldu.

Bültenler / Güncel

İstiklal Marşı oyunlar Tiyatro Güncel Haberler

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