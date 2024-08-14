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Fatih ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi

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İstanbul'un Fatih ilçesinde İl Göç İdaresi koordinasyonunda düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda çok sayıda düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstanbul İl Göç İdaresi koordinasyonundaki uygulamaya, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Güven Timleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinden 200 personel katıldı.

Fatih'teki 4 denetim noktasında yabancı uyruklu kişilerin vizeleri, oturma izinleri ve resmi kayıtlara göre bulunmaları gereken ilde olup olmadıkları kontrol edildi.

Denetimler sonucunda çok sayıda düzensiz göçmen, işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

istanbul Göçmen Fatih Güvenlik Politika Güncel Haberler

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