Erbakan: SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonun sağlanması gerekir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, PKK'nın silah bırakması yanında YPG/PYD'nin de Suriye ordusuna entegre edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, PKK'lıların affı için referandum yapılmasını önerdi.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Sadece PKK terör örgütünün silah bırakması değil, YPG/PYD'nin yani ana omurgasını oluşturduğu SDG'nin de Suriye ordusuna entegre olması, ayrı bir ordu olarak orada bulunmaması gerekir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 16 Kasım'da yapılan kongrelerinin ardından Anadolu Buluşmaları' programını Tokat'tan başlattı. Kara yolu ile kente gelen Erbakan, bir kafede basın toplantısı düzenledi. Anadolu Buluşmaları programını ilk olarak Tokat'tan başlattıklarını söyleyen Erbakan, "Bizim hep söylediğimiz şudur, bu noktadan sonra atılacak adımlar, çıkaracak olan yasalar, yargı paketi bunlar sadece Meclis'in yapacağı işler olmamalı. Bu noktada bir referanduma gidilmelidir. Suça karışmış PKK'lılar affedilsin mi? Siyasete geri dönsünler mi? PKK'nın yönetici kadrosu ne olacak, affedilecek mi? Bununla ilgili millete sorulsun. Millet referandum da görüşünü ifade etsin. Madem millet de bu süreci destekliyor diyorsunuz, herkesin mutabık olduğu noktadayız diyorsunuz, öyleyse bunu tasdik edelim. Bir referandum yapalım. Bir de söylediğim Suriye'deki güçlerin SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonun sağlanması. Bunu Sayın Dışişleri Bakanı da hükümet yetkilileri de ifade ediyorlar. Sadece PKK terör örgütünün silah bırakması değil, YPG/PYD'nin yani ana omurgasını oluşturduğu SDG'nin de Suriye ordusuna entegre olması, ayrı bir ordu olarak orada bulunmaması gerekir. Bununla birlikte atılacak adımlar, yargı paketleri referandum ile millete sorulmadır" diye konuştu.

Fatih Erbakan basın toplantısının ardından Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu ziyaret etti.

