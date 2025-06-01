Fatih Erbakan: 'Yeniden Refah Partisi Olarak Bu Sömürü Düzenine Son Vereceğiz'

(KOCAELİ)- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İmkanlar var, kaynaklar var ama bunlar israfa, faize ve imtiyazlı holdinglere gidiyor. Millete gelince para kalmıyor. Biz Yeniden Refah Partisi olarak bu sömürü düzenine son vereceğiz. Elimize baltaları alıp imtiyazlıların hortumlarını keseceğiz, rantiyenin hortumlarını keseceğiz. Faize ve israfa giden paraları kurtaracağız" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kocaeli 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Erbakan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarına değinerek çözüm önerilerini anlattı. Hükümetin "Terörsüz Türkiye" için yaptığı açılım gibi ekonomik kriz yaşayan milyonlar için de açılım yapma çağrısında bulunan Erbakan, şunları söyledi:

"Milli Görüş, Kıbrıs Harekatı'nı gerçekleştiren, tarihte ilk defa ABD'nin İncirlik Üssü'nü kapatan cesarettir. İşçi, memur, emekliye Cumhuriyet tarihinde en yüksek maaş zammını veren berekettir. 40 sene önceden bugün Orta Doğu'da yaşananları anlatan, Siyonizmin planlarını herkesten önce fark eden ferasettir. 1976-77'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sanayileşme hamlesini hayata geçiren, bundan 50 sene evvel ASELSAN'ı kuran vizyondur. Tam 100 sene aradan sonra Filistin El Halil'e Mehmetçik'i gönderen, Eyyub el Ensari Hazretlerinden ilham alan siyasettir. Kökleri 6 asır dünyaya adalet dağıtan ecdada uzanan, 4 partisi kapatıldığı halde yolundan alıkonulamayan harekettir. 'Önce Ahlak ve Maneviyat' sancağıyla siyasette yeni bir çığır açan hidayettir.

"İktidara çay ve simit hesabıyla gelenler bugün yaptıkları o hesabı unuttular"

"Bugün milletimizin en önemli gündem maddesi ekonomik sıkıntılardır. Milli Görüş'ün ekonomi modeli uygulanmadığı için, paylaşımda adalet prensibine uyulmadığı için, önce millet anlayışı yerine önce imtiyazlılar hakim olduğu için milletimiz perişan olmuştur. Bugün asgari ücret 22 bin 100 TL, emekli maaşı 14 bin 469 TL. Yıllar yıllar önce iktidara çay ve simit hesabıyla gelenler bugün yaptıkları o hesabı unuttular. Asgari ücreti ve emekli maaşını açlık sınırının altında bıraktılar. Açlık sınırı 26 bin TL'yi, yoksulluk sınırı 80 bin TL'yi aşmış durumda. Bu matematiğe göre Türkiye'de halkın yüzde 45'i açlık sınırının altında, yüzde 80'i yoksulluk sınırı altında. İmtiyazlıları düşünen, yandaşları düşünen bu iktidar milyonlarca asgari ücretliyi açlığa mahkum etti.

"Vatandaşın bankalara borcu AK Parti döneminde 700 misli arttı"

Vatandaşın banka borcu, AK Parti iktidarı döneminde 6,6 milyar TL'den 4,2 trilyon TL'ye yükselmiş. Yani tam 700 misli artmış. Çiftçinin borcu 2,5 milyar TL'den 1 Trilyon TL'ye, KOBİ'lerin borcu 3,6 trilyon TL seviyesine ulaşmış. Açlık, borç, faiz ve işsizlik sarmalında milletimiz perişan halde.Türkiye'de işsizlik almış başını gitmiş. Geniş tanımlı işsizlik yüzde 33'e, işsizler ordusu 13 milyona dayanmış. Borç faiz zam vergi ekonomisinin beton çimento ekonomisinin Türkiye'yi getirdiği nokta budur.

"İcra dosyaları 23 milyona çıktı"

OECD Raporu'na göre 6 milyon çocuk yoksul, Türkiye'de yapılan bazı araştırmalara göre 7 milyon çocuk yoksul. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yardım yapılan çocuk sayısı ise toplamda 5,5 milyona çıktı. Yine yapılan araştırmalar 3 çocuktan 2'si makarna ve ekmek ağırlıklı besleniyor. Bu nedenle bilişsel ve zihinsel gelişimleri olumsuz etkileniyor. Yine yapılan araştırmalara göre her 3 çocuktan 1'i taze meyve-sebzeye ulaşamıyor. Son bir yılda 18 milyon kişi sosyal yardım alırken, 5 milyona yakın insan kişi de elektrik desteği aldı. 10 milyona yakın insan yakacak desteği almış. İcra dosyaları 23 milyona çıktı. Askıda ekmek kampanyası bütün fırınlara yayılmış. Ucuz et kuyrukları kilometreleri buluyor. İşte Türkiye'nin hali bu. Yeniden Refah Partisi'nin 14 Mayıs 2023 tarihinde ortaya koyduğu mutabakat metnine uyulmadığı için bu haldeyiz. Aynı tas aynı hamam, borç faizi, zam vergi ekonomisini devam ettirdikleri için bu haldeyiz. İmkanlar var, kaynaklar var ama bunlar israfa, faize ve imtiyazlı holdinglere gidiyor. Millete gelince para kalmıyor. Biz Yeniden Refah Partisi olarak bu sömürü düzenine son vereceğiz. Elimize baltaları alıp imtiyazlıların hortumlarını keseceğiz, rantiyenin hortumlarını keseceğiz. Faize ve israfa giden paraları kurtaracağız."

"Temmuz'da ara zam yapın"

İktidarın emeklilere ve asgari ücretlilere de ekonomik açılım yapması gerektiğini vurgulayan Erbakan; "Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyoruz; evet Terörsüz Türkiye için bazı adımlar atıyorsunuz ancak ekonomideki bu enflasyon ve zam terörüne yönelik de bir açılım yapın! Yaş çay alım ücretlerini en azından 1 dolar seviyesi olan 38 liraya çıkartın. Çiftçiye mazot ve elektrik desteği verin, Erbakan Hoca'mızın yaptığı gibi yüksek taban fiyatları açıklayın. Ucuz simit ve çay sıralarında sürünen emekliye seyyanen zam yapın. Açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veren asgari ücretliye Temmuz'da ara zam yapın. Borçların altında ezilen küçük esnafa destek verin. İşsizlikten kırılan gençlerimize istihdam imkanı sağlayın. Kaynakları millete aktarın. Dar gelirlinin alım gücünü, refah seviyesini artırın. Önce imtiyazlılar anlayışı yerine önce millet anlayışıyla hareket edin. Paylaşımda adaleti sağlayın."

Erbakan'ın konuşmasından sonra kongreye tek liste ile giren Ahmet Emre Aydın yeniden İl Başkanı seçildi.