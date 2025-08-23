Fatih Erbakan: Yeniden Refah İktidarı ile Ekonomide Bolluk Dönemi Başlayacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Aynı 54. hükümette Erbakan Hoca'mızın yaptığı gibi Cumhuriyet tarihinin en büyük bolluk ve bereket dönemlerinden bir tanesini Yeniden Refah iktidarında yaşatacağız." dedi.

Erbakan, partisinin Çorum İl Başkanlığının Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen 3. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Yeniden Refah Partisi olarak Türkiye'yi yönetecek kadrolara sahip olduklarını söyledi.

2026'da seçime gidilmesi gerektiğini ifade eden Erbakan, "Bu iktidarın, bu hükümetin bundan sonra bu millete yapacağı en büyük iyilik, 2026 yılı ilkbaharında erken seçim sandığını milletin önüne koymaktır. 2026 ilkbaharında sandığı milletin önüne getirin, bu aziz milletin milli görüşü yeniden iktidar yapsın. O zaman bakın görün ülke nasıl yönetiliyor, ekonomi nasıl yönetiliyor, dış politika nasıl yönetiliyor hep birlikte görelim Allah'ın izniyle." diye konuştu.

Erbakan, iktidara geldiklerinde neler yapacaklarını her fırsatta anlattıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeniden Refah Partimizin kitabıyla ortaya koyduğu milli kaynak paketlerimizi üreteceğiz ve bütün bu imkanlarla iki yakamızı bir araya getirmiş olacağız. Yani denk bütçeyi sağlamış olacağız. Denk bütçe sağlanması demek yıllık 2 trilyon, yani 50 milyar dolar faiz ödemesinden kurtulmak demek. İşte bütün bunlardan kurtulduğumuzda, imtiyazlı holdinglere giden kaynaklar, israfa giden kaynaklar, faize giden kaynaklar kurtarıldığında, bir de milli kaynak paketleriyle üzerine kaynak üretildiğinde yıllık 200-250 milyar dolarlık bir imkan sahibi olacağız. Bu imkanı önce millet anlayışıyla asıl sahibi olan millete aktaracağız. İşçiye, memura, emekliye, çiftçiye, köylüye, KOBİ'lere, sanayiciye, girişimciye 'Önce millet' diyeceğiz ve bu imkanla milletin yüzünü güldüreceğiz. Aynı 54. hükümette Erbakan Hoca'mızın yaptığı gibi Cumhuriyet tarihinin en büyük bolluk ve bereket dönemlerinden bir tanesini Yeniden Refah iktidarında yaşatacağız."

Erbakan, kaynak paketlerini, projelerini hazırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kaynak paketlerimiz, kitaplarımız, projelerimiz hazır. Hepsinden önemlisi makam ve rakam için değil Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır. Bu kadrolarla geleceğiz. Siyaseti ticaret olarak değil ibadet olarak yapan kadrolarımız hazır. 4 helalin 5 haramdan büyük ve kıymetli olduğunu bilen kadrolarımız hazır. Zafer inanlarındır ve zafer yakındır. Zafer milli görüşçülerindir ve zafer yakındır."

Kongreye Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Aşıla, Bülent Osman Osmanağaoğlu, Melih Güner, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rumi Bekiroğlu da katıldı.

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşçu, kongrede yeniden başkanlığa seçildi.