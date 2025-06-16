Fatih Erbakan ve Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan Gazze ve İran Değerlendirmesi

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüşmesinin ardından Gazze'deki soykırım ve İran'a yönelik saldırıları değerlendirdiklerini açıkladı. İki lider, Türkiye'nin 'Terörsüz Türkiye' sürecini de ele aldı.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Siyonist terörist İsrail'in; kardeş Müslüman ülke, komşu ülke İran'a yapmış olduğu tecavüz saldırı ve bu saldırı sonrasında İran'ın verdiği yanıt ve yaşanan son gelişmeleri değerlendirme imkanı bulduk. Onunla beraber tabii ki hepimizin kanayan yarası olan Gazze'deki soykırım, katliam. Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizin durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunduk" dedi.

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Fatih Erbakan, şunları söyledi:

"Son derece kapsamlı ve verimli bir görüşme oldu"

"Bu ziyarette özellikle son gündeme ilişkin son gelişmeler ele alındı. Hepinizin malumu olduğu üzere siyonist terörist İsrail'in; kardeş Müslüman ülke, komşu ülke İran'a yapmış olduğu tecavüz saldırı ve bu saldırı sonrasında İran'ın verdiği yanıt ve yaşanan son gelişmeleri Sayın Genel Başkanla değerlendirme imkanı bulduk. Onunla beraber hepimizin kanayan yarası olan Gazze'deki soykırım, katliam. Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizin durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Türkiye'nin gündeminde önemli yer tutan 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Yine kendilerinin bizim de destek olduğumuz ve çok önemsediğimiz bir kanun teklifi ile ilgili bilgilendirmede bulundular. Ailenin korunması ahlaki ve manevi kalkınmaya yönelik bir kanun teklifi; özellikle LGBT propagandasının önüne geçilmesine ilişkin kanun teklifini hazırlayıp nisan ayında sunmuşlardı. Onunla ilgili bilgilendirmede bulundular. Son derece kapsamlı ve verimli bir görüşme oldu."

"Hayırda yarışanlar olacağız inşallah"

Partilerin seçim zamanında rakip olduklarını ama memleket meseleleri için her zaman birbirleriyle görüşmesi gerektiğini söyleyen Yapıcıoğu ise şunları kaydetti:

"Daha önceleri bazı kanun teklifleri için Sayın Genel Başkanı ziyaret etmiş ve desteklerini talep etmiştik. Bunlardan bir tanesi de çifte vatandaş olan soykırımcıların cezalandırılması ile ilgili. Konuştuğumuz konulardan bir tanesi buydu. Yine 18 Nisan tarihinde biz ailenin korunması ve cinsi sapkınlıkların önlenmesine dair kanun teklifimizi sunmuştuk. Sırası geldiğinde bu konuda desteklerini istedik… Biz birbirimizle iyilikte yardımlaşma, hayırda yarışanlar olacağız inşallah. İlginiz için sizlere teşekkür ediyorum.'

Kaynak: ANKA / Güncel
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