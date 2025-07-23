Fatih Erbakan ve Yavuz Ağıralioğlu'ndan Siyasi Değerlendirmeler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'na ziyarette bulundu.

Anahtar Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından Erbakan ve Ağıralioğlu, ortak basın toplantısı düzenledi.

Siyasetin gündemine ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğunu belirten Ağıralioğlu, "hayırlı olsun" ziyaretine gelen Erbakan ve heyetine teşekkür etti.

Gazeteci Fatih Altaylı'yı ziyaret sonrası, Meral Akşener ve Sinan Oğan ile ilgili söylediği belirtilen sözlerine ilişkin soru üzerine, Ağıralioğlu, "Ben dostlarımla ilgili değil, düşmanlarımla ilgili bile böyle nezaketsiz cümleler hiç kurmam. Para, akçeli işler falan, bunları, bu isimlerle anarak böyle şeyler hiç yapmam. Dostlarımla değil, düşmanlarımla ilgili yapmam." dedi.

Erbakan ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Cumhurbaşkanlığının iki yardımcısı olsun, biri Kürt, diğeri Alevi olsun" sözlerini nasıl değerlendirdiği sorusuna şu yanıtı verdi:

"Biz bunun ayrıştırıcı bir söylem olduğunu, mezhepçi ve ırkçı bir söylem olarak anlaşılacağını ifade etmiştik. Bu bir ayrımcılıktır. Biz tek millet olmakla övünen ve tek millet olması gereken bir milletiz. Burada kimseyi mezhebiyle, ırkıyla değerlendirmemiz doğru değildir."