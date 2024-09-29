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Fatih Erbakan: 'Türkiye'nin öncülüğü ile D-60'ı kurmalıyız'

Fatih Erbakan: 'Türkiye'nin öncülüğü ile D-60'ı kurmalıyız'
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Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul İl Divan Toplantısı'nda konuşan Fatih Erbakan, Türkiye'nin manevi ve maddi kalkınması için milli görüş iktidarına ihtiyaç olduğunu vurgulayarak erken seçim çağrısında bulundu.

YENİDEN Refah Partisi'nin İstanbul İl Divan Toplantısı Genel Başkan Fatih Erbakan'ın katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda açıklamalarda bulunan Erbakan, "D-8'in canlandırılması lazım. D-60'ın hayata geçirilmesi lazım. Buna da Türkiye'nin öncülük etmesi lazım. Türkiye'nin buna öncülük edip D- 60'ı kurabilmesi için Türkiye'de Milli Görüş iktidarı lazım. Bunun için erken seçim diyoruz, bunun için Yeniden Refah iktidarı diyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi, İstanbul'da İl Divan Toplantısı düzenledi. Genel Başkan Fatih Erbakan'ın katılımıyla Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya çok sayıda partili katıldı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yaptığı açıklamanın ardından sahnede toplu fotoğraf çekimi ve hediye takdimi oldu. Yoğun ilgi gören toplantı, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından basına kapalı devam etti.

'MANEVİ KALKINMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ LAZIM'

Divan toplantısında açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "D-8'in canlandırılması lazım. D-60'ın hayata geçirilmesi lazım. Buna da Türkiye'nin öncülük etmesi lazım. Türkiye'nin buna öncülük edip D- 60'ı kurabilmesi için Türkiye'de milli görüş iktidarı lazım. Bunun için erken seçim diyoruz, bunun için Yeniden Refah iktidarı diyoruz. Türkiye ekonomik bakımdan yangın yerine dönmüş. Bölgemiz, İslam ülkeleri, Ortadoğu yangın yerine dönmüş. Buradaki yangın adım adım Türkiye'ye doğru geliyor. Türkiye'de bir diğer sorun da nesillerimizi kaybetme sorunu; Ahlaki ve manevi erozyon.  Evde anne babasını, okulda öğretmenini dinlemeyen bir nesil, uyuşturucu bağımlısı bir nesil, deist veya ateist bir nesil. Boşanmalar, uyuşturucu, tacizler, cinayetler artıyor. İşte Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu görüyorsunuz, Deizm, Ateizm yaygınlaşıyor. LGBT propagandası almış başını gitmiş. Aile mevhumu ortadan kalkıyor. Ne lazım? Milli Görüş'ün manevi kalkınma hamlesi lazım. Sadece maddi kalkınma yetmez aynı zamanda manevi kalkınmanın gerçekleştirilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

'EĞİTİM ISLAH EDİLMEDEN BU FALAKETLERDEN KURTULAMAYIZ'

Eğitim sistemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Erbakan, "İmam Hatipler taşıdığı manadan uzaklaşmış. İlahiyat Fakülteleri itikadı bozukluklarla dolmuş. Okulda Felsefe dersinde pozitivizm adı altında ateizm propagandası yapıyorsun. Biyoloji dersinde evrim teorisinin propagandasını yapıyorsun. Ondan sonra boşanmalar niye arttı, ahlak niye çöktü, uyuşturucu niye patladı, neden bu hale geldik? Eğitim  Islah edilmeden bu felaketlerden kurtulamayız. Diğer önemli konu; medyanın düzenlenmesi. Medya, gece gündüz ahlaki erozyon pompalıyor. Dizileriyle, yarışma programlarıyla gece gündüz nesilleri ifsat ediyor. Hayır, medyanın kültürümüze, değerlerimize, tarihimize uygun yayınlar yapar hale gelmesi lazım  Diğer önemli konu,  evlenmeyi zorlaştıran, boşanmayı kolaylaştıran yasalar düzenlemeler, zinanın suç olmaktan çıkması, süresiz nafaka, çarpık bir şekilde Avrupa'dan ithal edip uyguladıkları yuvaları yıkan, 6284'ün düzenlenmesi, ıslah edilmesi, mutlaka ama mutlaka manevi kalkınmanın sağlanması, nesillerimize sahip çıkılması lazım" dedi.

'İSTANBUL'U ALAN DÜNYA'YI ALIR'

Seçimlerde İstanbul'un önemine değinen Erbakan, "Yeniden Refah iktidarı için İstanbul'un kıyama kalkması lazım. Ankara'yı alan Türkiye'yi alır, İstanbul'u alan Dünya'yı alır. İstanbul hem manevi açıdan, psikolojik açıdan,  sosyolojik açıdan önemli, hem de aynı zamanda oy oranı bakımından, seçmen sayısı bakımından önemli dolayısıyla İstanbul Türkiye'nin lokomotifidir. İstanbul ayağa kalkarsa bütün Türkiye ayağa kalkar, İstanbul'u ayağa kaldırmadan, Türkiye'yi ayağa kaldırmanız Yeniden Refah'ı iktidara taşımanız mümkün olmaz. Bu nedenle İstanbul'u kıyama kaldırmamız lazım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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