Fatih Erbakan: 'Türkiye Gıda Enflasyonunda Dünya Şampiyonu'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TÜİK’in açıkladığı yüzde 80,21 oranındaki enflasyonla ilgili “Ağustos ayı enflasyon rakamları TÜİK’in tıraşlanmış rakamlarına göre dahi yıllık yüzde 80,21 seviyesinde. ENAG’a göre enflasyon ise yıllık yüzde 182’e yükselmiş. Yani geçen sene 100 lirayı aldığımız bir ürünü bu sene 300 liraya alabiliyoruz. Bu tam bir felakettir. Bugün Türkiye gıda enflasyonunda dünya şampiyonu olmuş genel enflasyonda ise ilk 5’tedir” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TÜİK'in açıkladığı yüzde 80,21 oranındaki enflasyonla ilgili "Ağustos ayı enflasyon rakamları TÜİK'in tıraşlanmış rakamlarına göre dahi yıllık yüzde 80,21 seviyesinde. ENAG'a göre enflasyon ise yıllık yüzde 182'e yükselmiş. Yani geçen sene 100 lirayı aldığımız bir ürünü bu sene 300 liraya alabiliyoruz. Bu tam bir felakettir. Bugün Türkiye gıda enflasyonunda dünya şampiyonu olmuş genel enflasyonda ise ilk 5'tedir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bir dizi program kapsamında geldiği Gaziantep'te basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Erbakan, gündeme ilişkin kısaca şu açıklamaları yaptı:

"TÜRKİYE GIDA ENFLASYONUNDA DÜNYA ŞAMPİYONU"

"Her geçen gün sokaktaki vatandaşın alım gücü düşüyor. Vatandaşın ekonomisi küçülürken enflasyon büyüyor. Ağustos ayı enflasyon rakamları TÜİK'in tıraşlanmış rakamlarına göre dahi yıllık yüzde 80,21 seviyesinde. ENAG'a göre enflasyon ise yıllık yüzde 182'e yükselmiş. Yani geçen sene 100 lirayı aldığımız bir ürünü bu sene 300 liraya alabiliyoruz. Bu tam bir felakettir. Bugün Türkiye gıda enflasyonunda dünya şampiyonu olmuş genel enflasyonda ise ilk 5'tedir. Diyorlar ki 'Efendim Ukrayna'da savaş oldu bunların etkisi oldu…', savaşın tarafları olan Ukrayna'da ve Rusya'da enflasyon yüzde 15 ila 17 civarında. 'Avrupa, Amerika perişan oldu, dünya etkilendi', Avrupa ve Amerika'daki yıllık enflasyon bizim aylık enflasyonumuz kadar.

"GÖREVDEN ALMAK YETMEZ, YOLSUZLUKLARIN ÜZERİNE GİDİLMELİ"

20 senenin sonunda her geçen gün yeni bir yolsuzluk patlıyor. Vahim iddialar ayyuka çıkmış. Yurt dışından bir şahsın bugüne kadar ortaya koyduğu iddiaların hiçbirisi yalanlanamadı. Hatta pek çoğunun doğru olduğu ortaya çıktı. Tabii ki mahkeme kararıyla bir kişinin suçluluğu sabit olmadan kimse hakkında hüküm vermiyoruz ama sadece bunların istifa ettirilmesi görevden alınması yetmez. Bu yolsuzlukların üzerine gidilmesi lazım. 'Bu iddiayı ortaya atan bir suç örgütünün başıdır' diyorlar. Bu suç örgütünün başı dediğiniz kişi yakın zamana kadar meydan meydan miting yapıp iktidara destek istiyordu. O zaman suç örgütünün başı değil miydi? Şimdi aleyhe döndüğü için suç örgütü başı deyip geçiştirmeye çalışıyorlar. Biz iktidara geldiğimizde daha önce yaptığımız gibi tüm kamu kurumlarının girişine 'Rüşvet alan da veren de melun'dur' tabelasını asacağız.

"İKTİDAR YASAKLAR KONUSUNDA KÖTÜ BİR SINAV VERİYOR"

Bugün eleştiri yasak, protesto gösterisi yapmak yasak. İşte daha geçen gün öğretmenleri yaka paça gözaltına aldılar. İktidara muhalif bir gazetecinin bir gazetede köşe yazarlığı yapması yasak. Geçenlerde meşhur bir gazeteciyi gazetesinden ayırdılar. İktidarın onaylamadığı bir kimsenin medyanın yüzde 90'ında çıkıp konuşması yasak. Bütün kanallara özel liste gönderiyorlar, 'bunlar konuşabilir bunlar konuşamaz'. 'Dolar 10 lira olacak' demek yasak. Dolar bugün 18 lirayı aştı."

Cumhur ve Millet ittifaklarına katılmayacaklarını söyleyen Erbakan, seçim hazırlıklarını kendi isimleri ile girmeye yönelik yaptıklarını ve kendi cumhurbaşkanı adaylarını çıkartacaklarını belirtti.