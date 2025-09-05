Fatih Erbakan, Sumud Filosu'na Katılacaklarını Açıkladı

(ANKARA) - Gazze için İspanya'dan yola çıkan Sumud Filosu'na katılacaklarını açıklayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Gazze'deki zulmü bir kez daha gündeme taşıyan Sumud Filosu'na katılan tüm kahramanlarımıza teşekkür ve selamlarımızı iletiyorum. Bu yolculuk insanlık ve dayanışma adına çok önemli bir adım. Konya Milletvekili Ali Yüksel ve Gençlik Kolları Başkanımız Melih Güner de, Sumud Filosuyla Gazze halkı ile dayanışma için bu akşam yola çıkacaklar" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan sosyal medya hesabı üzerinden Gazze için İspanya'dan yola çıkan Sumud Filosu'na ilişkin açıklama yaptı. Erbakan açıklamasında şunları kaydetti:

"Gazze'deki zulmü bir kez daha gündeme taşıyan Sumud Filosu'na katılan tüm kahramanlarımıza teşekkür ve selamlarımızı iletiyorum. Bu yolculuk insanlık ve dayanışma adına çok önemli bir adım. Süreci yakından ve yürekten takip ediyorum. Yeniden Refah Partimizin Konya Milletvekili Ali Yüksel ve Gençlik Kolları Başkanımız Melih Güner de, Sumud Filosuyla Gazze halkı ile dayanışma için bu akşam yola çıkacaklar. Tüm katılımcıların yolları açık olsun; gösterdikleri cesaret ve kararlılık tüm dünyaya örnek teşkil etsin."