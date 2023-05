FATİH ERBAKAN SİİRTLİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Seçim çalışmaları kapsamında Fatih'te Siirtliler Vakfı'nı ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Doğu ve Güneydoğu'dan her zaman destek gördüğünü ifade ederek, 'Erbakan Hocamız o bölge insanının hakkını savunmuş.

Seçime sayılı günler kala Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 11 Mayıs'ta Fatih'te bulunan Siirtliler Vakfını ziyaret etti. Erbakan, 'Siirt Vakfı'na bu ziyaretimizi gerçekleştirdik. Erbakan Hocamızın Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne olan ilgisi, hizmeti, sevgisi; onların haklarını savunmak adına ceza almış olması, bu bölgenin maddi ve manevi kalkınması için uzun yıllar mücadele verip hizmet etmiş olması önemli. Ayrıca o bölgede; üretime, istihdama yönelik yapılan yatırımların hemen hemen tamamında Erbakan Hoca'mızın imzasının olması da gerçekten önemli bir olay' açıklamasını yaptı.

'DOĞU VE GÜNEYDOĞU'NUN OYLARI SİSTEME GİRMEYE BAŞLADIKÇA REFAH PARTİSİ'NİN YÜZDESİ YÜKSELİRDİ'

Erbakan, 'Erbakan Hoca'mızın bu hizmetleri, sevgisi tabii karşılıksız kalmadı. Siirt halkı, Doğu ve Güneydoğu halkı da Erbakan Hocamıza her zaman en büyük desteği verdiler. ve kendisini bağrına bastılar. Bunu da Güneydoğu'da her zaman gördük. Hatta bendeniz çocuk yaşlardayken Refah Partisi döneminde, seçim akşamı televizyonları izlerken önce Refah Partisi'nin oy yüzdesi bir miktar düşük çıkar, gece yarısından sonra ilerleyen saatlerde Doğu ve Güneydoğu'nun oyları sisteme girmeye başladıkça Refah Partisi'nin yüzdesi yükselirdi. Buna her zaman şahit olmuşuzdur' dedi.

'IRKÇILIĞIN HER TÜRLÜSÜNÜ AYAKLAR ALTINA ALDI'

Milli Selamet Partisi döneminde de Doğu ve Güneydoğu insanının Erbakan'a desten verdiklerini belirten Fatih Erbakan sözlerine şöyle devam etti:

'İmanlı, inançlı, şuurlu yapısıyla ve bu desteği de tabii ki Erbakan Hocamızın sevgisiyle o bölgeye çok önemli hizmetlere dönüşmüş. O bölge insanının hakkını savunmuş. Siirt'i Konya'dan, Bingöl'ü, Kocaeli'nden, Şırnak'ı Bursa'dan ayırt etmemiş. Irkçılığın her türlüsünü ayaklar altına almış bir lider olarak Erbakan Hoca'mız, gerçekten de o bölgede gönüllere taht kurmuştur. Biz de Yeniden Refah Partisi olarak aynı çizgide yürüyen Milli Görüş davasına sahip çıkan, Milli Görüş'ü temsil etmek için yola çıkan bir parti olarak aynı sevgiyi, muhabbeti, bağı Siirt'le Doğu ve Güneydoğu insanıyla, halkıyla devam ettirme kararlılığındayız. Bu sebeple de Siirt Vakfımıza bu ziyareti gerçekleştirdik. İnşallah Erbakan Hocamızla, Siirtliler arasındaki muhabbetin bağı, yeni dönemde de inşallah Yeniden Refah Partimizle Siirt halkı arasında devam etmesini temenni ediyoruz. Bu bağın ve sevginin de Erbakan Hocamızın yaptığı gibi inşallah bizim de hizmetlerimizle devam etmesini cenabı Allah'tan niyaz ediyoruz. Erbakan Hocamız gibi bu bölge insanına, bölgeye faydalı oluruz. Hayırlı hizmetler yaparız. Bu da önümüzdeki dönemde Yeniden Refah Partimiz hem mecliste hem de ileride iktidarda olduğunda bu hizmetleri yapması da inşallah nasip olur.'