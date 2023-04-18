Fatih Erbakan partisinin Gaziosmanpaşa Seçim İrtibat Bürosu açılışında konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu aziz millet 14 Mayıs'ta sandıkta bu yedili masaya, hatta 'yedili maşa' dediğimiz bu yapıya en güzel dersi sandıkta verecektir.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu aziz millet 14 Mayıs'ta sandıkta bu yedili masaya, hatta 'yedili maşa' dediğimiz bu yapıya en güzel dersi sandıkta verecektir. 14 Mayıs'ta aziz milletimiz hem Cumhur İttifakı'nı zaferle çıkartacak hem de Yeniden Refah Partimizi, milli görüşü inşallah meclise taşıyacaktır." dedi.

Erbakan, Gaziosmanpaşa Seçim İrtibat Bürosu açılışında yaptığı konuşmada, Yeniden Refah Partisinin 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı çatısı altında kendi logosu ve adaylarıyla seçime gireceğini söyledi.

Bugüne kadar meclis dışında partisinin çok hayırlı hizmetlere imza attığını belirten Erbakan, "Yeni kurulmuş bir parti olmamıza rağmen EYT mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması noktasında, LGBT sapkınlığına karşı uyanık olunması noktasında, Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılması noktasında, pandemi sürecinde ne olduğu belli olmayan aşıların milletimize yapılmaması noktasında çok hayırlı hizmetleri yaptık. Milli görüşün misyonuna uygun bir şekilde 'hayırlara motor, şerlere fren olma' misyonumuzu, fonksiyonumuzu meclis dışında dahi çok mükemmel bir şekilde yerine getirdik." diye konuştu.

Erbakan, Cumhur İttifakı çatısı altında hiçbir şekilde baraj problemi olmadan milli görüş ile Yeniden Refah Partisini 21 yıl aradan sonra yeniden meclise taşıdıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"14 Mayıs'tan sonra mecliste, aynen meclis dışında olduğu gibi ama çok daha güçlü ve etkili bir şekilde milletimizin sesi ve soluğu olmaya devam edeceğiz. İşçimizin, memurumuzun, emeklimizin, çiftçimizin, köylümüzün maddi sıkıntılarından kurtulması için, alım gücünün refah seviyesinin arttırılması, paylaşımda adaletin tesis edilmesi, yönetimde adaletin tesis edilmesi, kamuda israfın önlenmesi, yeniden denk bütçenin gerçekleştirilmesi, önce millet anlayışıyla kaynakların ve imkanların önce dar gelirliye, önce ezilenlere, önce mazlumlara aktarılması için mecliste en etkili bir şekilde muhalefetimizi inşallah gerçekleştireceğiz. İttifak gerçekleşirken ortaya koyduğumuz mutabakat metnimizdeki maddelerin mecliste takipçisi olacağız. Bu, milletimizin hayrına, faydasına olan mutabakat metnimizdeki maddelerin uygulanması için mecliste en etkili bir şekilde çalışma yapacağız."

Yeniden Refah Partisinin Türkiye genelinde istihdama ve ihracata kalkınmaya yönelik hazırladığı "81 İlimize Yüzlerce Refah Projesi" kitabındaki projelerin uygulanması, hükümetin gündemine gelmesi için en etkili çalışmayı ve mücadeleyi yürüteceklerinin altını çizen Erbakan, "Kurulduğumuz günden beri 'önce millet' dediysek önce ezilenler, önce mazlumlar, önce mağdurlar deyip, onların sesi ve soluğu olduysak, 14 Mayıs'tan sonra Yeniden Refah Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu aziz milletin sesi ve soluğu olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"14 Mayıs'ta aziz milletimiz Cumhur İttifakı'nı zaferle çıkartacak"

Fatih Erbakan, milli görüşün 50 yıldan fazladır millete en hayırlı ve faydalı hizmetleri yaptığını dile getirdi.

Dün dost meclisinde kendisine bir videonun gösterildiğini dile getiren Erbakan, "Yedili masanın, CHP'nin milletvekili adaylarından bir tanesi 'Toplumda hoparlörden, camilerden ezan okunması büyük bir rahatsızlık oluşturuyor. Dolayısıyla biz iktidar olduğumuzda ben bunun mecliste mücadelesini vereceğim. Hoparlörden, camilerden ezan okunmasını durdurmamız gerekiyor' diyor. Biz ne dedik; bu CHP ne kadar makyaj yapsa da, ne kadar kıyafetini değiştirse de, o genetik yapısının değişmesi mümkün değil. İşte bu açıklamalar bunu gösteriyor. Diğer taraftan 'Okul öncesi çocuklara Kur'an öğretmek çağ dışılıktır, Taliban zihniyetidir' diyen bir CHP, LGBT 'Türk aile yapısına zarar vermez' diyen bir CHP, 'Ayasofya'yı müze yapacağım' diyen bir CHP... En son dün o videoda milletvekili adayı, yerel kanalda canlı yayına çıkmış 'Efendim toplumda rahatsızlık oluşturuyor, camilerden, mikrofonlardan, hoparlörden ezan okunmasını durdurmamız lazım' diyor." değerlendirmesini yaptı.

Erbakan, mecliste iktidar tarafından başörtüsüne anayasal güvence getirmeye çalışıldığında "yedili masa"nın ortaklarının buna "hayır" dediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Neden hayır diyor? Laikliğe aykırı ifadeler barındırıyormuş. 1000 sene İslam'a bayraktarlık yapmış bir ecdadın torunlarıyız, inancımızla, imanımızla, şehit kanıyla yoğrulmuş şu topraklardayız. Diğer bir ortakları seçim beyannamesinde 'Diyanet İşleri Başkanlığını, İnanç İşleri Başkanlığı yapacağım' diyor. 'Diyanetin sadece İslam diniyle yapan bir kuruluş olması doğru değil, İslam'la olan bağlantısını kopartacağız, dinler üstü olacak, İnanç İşleri Başkanlığı olacak, okullarda zorunlu din dersini kaldıracağız' diyor. Şu vaatlerle, şu söylemlerle biraz evvel ifade ettiğim gibi 1000 sene İslam'a bayraktarlık yapan şu milletin karşısına nasıl çıkıyorsun? Orada bulunan muhafazakar seçmenden, tabandan oy almaya çalışan o 4 tane partiye de hayret ediyorum. Bu CHP zihniyetinin 70 sene, 80 sene sonra yeniden iktidar olmasına vesile olmanın vebalini nasıl ödeyeceksin? Bu aziz millet 14 Mayıs'ta sandıkta bu yedili masaya, hatta 'yedili maşa' dediğimiz bu yapıya en güzel dersi sandıkta verecektir. 14 Mayıs'ta aziz milletimiz hem Cumhur İttifakı'nı zaferle çıkartacak hem de Yeniden Refah Partimizi, milli görüşü inşallah meclise taşıyacaktır."