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Fatih Erbakan, oy kullandı ve sonucun hayırlı olmasını diledi

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Sandıklar açıldığında çıkacak sonucun ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz." dedi.

Erbakan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Çankaya'nın Balgat ilçesinde kullandı.

Rıdvan Binnaz Ege Anadolu Lisesi'ne eşi Beyza Molu ile gelen Erbakan, 4491 numaralı sandıkta oy verdikten sonra şunları kaydetti:

"Vatandaşlık görevimizi eşimle birlikte yerine getirdik. Sandıklar açıldığında çıkacak sonucun ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. İftar saatinden sonra Genel Merkezden sonuçları takip edeceğiz. İnşallah hayırlı bir sonuç çıkar. Değerlendirmeleri akşam daha ayrıntılı bir şekilde yaparız."

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Kaynak: AA / Güncel

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