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Fatih Erbakan: Narin Güran'ın hakkının takipçisi olacağız

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın acı kaybını derin bir üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, vahşetin sorumlularının tespit edilene kadar Narin kızının hakkının takipçisi olacaklarını ifade etti.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Narin Güran'ın acı kaybını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bu vahşetin tüm sorumluluları tespit edilene kadar Narin kızımızın hakkının takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz. Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için gerekli yasal düzenlemelerin Meclis'te bulunan tüm siyasi partilerin ortak sorumluluğuyla bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunması ile ilgili sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Fatih Erbakan şunları kaydetti:

"8 yaşındaki yavrumuz Narin Güran'ın acı kaybını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bir çocuğun hayatının baharında aramızdan ayrılması, hepimizin yüreğinde derin yaralar açmıştır. Bu vahşetin tüm sorumluluları tespit edilene kadar Narin kızımızın hakkının takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz. Narin evladımıza Allah'tan rahmet, tüm milletimize sabır ve metanet diliyoruz. Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için gerekli yasal düzenlemelerin Meclis'te bulunan tüm siyasi partilerin ortak sorumluluğuyla bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Cenab-ı Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Başımız sağolsun."

Kaynak: ANKA / Güncel

Fatih Erbakan Diyarbakır Politika Güncel Refah

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