Fatih Erbakan: Kasa başındakilerle masa başındakilerin oyunlarını bozacağız

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz kasa başındakilerle masa başındakilerin oyunlarını bozacağız. Her iki taraftan da bir hayır gelmeyeceğini milletimize anlatacağız" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dün partisinin Kayseri İl Başkanlığı 2'nci Olağan Genel Kongresine katıldı. Erbakan, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede yaptığı açıklamada, Yeniden Refah Partisi kongrelerinin büyük katılım ve coşkuyla yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

Kongrede Önder Narin tüm delegelerin oyuyla yeniden il başkanı seçildi.