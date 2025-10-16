Fatih Erbakan, İzmir İl Kongresi'nde Milli Görüş Vurgusu Yaptı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin İzmir il kongresine katıldı.

Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde düzenlenen İzmir 3. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Erbakan, parti kapatmalara ve engellemelere rağmen Milli Görüş'ün dimdik ayakta olduğunu, partinin 3. Olağan Büyük Kongresi'ni 100 bin katılımla gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduklarını belirten Erbakan, "Çare Milli Görüş'tedir. Çare adil ekonomik düzendedir. Çare, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi modeline giriştedir. Bunu İzmir'den bir kez daha tüm Türkiye'ye haykırıyoruz." dedi.

Gazze'de ve Arakan'da insanlık zulümlerinin yaşandığını aktaran Erbakan, şöyle devam etti:

"Doğu Türkistan'da tek suçu Müslüman ve Türk olmak olan 60 milyon kardeşimizin Çin zulmünden kurtarılmasının sorumluluğu bizlerin omuzlarındadır. Myanmar'da, Arakan'da tek suçu Müslüman olmak olan milyonlarca insanın bu zulümden kurtarılmasının sorumluluğu bizim omuzlarımızdadır. Gazze'nin, Filistin'in soykırımdan, açlıktan, kıtlıktan kurtarılmasının sorumluluğu omuzlarımızdadır ve hemen yakınımızda açlık sınırının yarısı kadar maaş alan milyonlarca emeklimizin, milyonlarca asgari ücretlimizin kurtarılmasının sorumluluğu bizim omuzlarımızdadır."

Erbakan, 57 Müslüman ülkenin ve Türkiye'nin güç birliği yapması gerektiğini vurgulayarak, D-60 projesini hayata geçireceklerini kaydetti.

"Cenabıallah dünyadaki petrol, doğal gaz ve su kaynaklarının büyük bölümünü Müslüman ülkelere vermiştir." diyen Erbakan, bu kaynakların ortak hareketle "zulümleri durduracak bir yaptırım gücü" oluşturabileceğine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde, mevcut İl Başkanı Cemal Arıkan yeniden göreve seçildi.

Partiye yeni katılan üyelerin rozetleri, Erbakan tarafından takıldı.