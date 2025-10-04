Fatih Erbakan: 'İsrail'e Yaptırım Uygulanmalı'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına ilişkin "Artık sözün bittiği yerdeyiz. Yaptırım uygulanması, bir güç ortaya konulması lazım. Bu olmadığı takdirde siyonistlerin geri adım atma imkanı yoktur." dedi.

Erbakan, parti genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Yeniden Refah Partisinin 3. Olağan Büyük Kongresi'ni 16 Kasım'da Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştireceklerini bildirdi.

Yeni dönemde çok daha fazla çalışacaklarını belirten Erbakan, öncelikle 1 milyon üye, ardından da iktidar hedefine ulaşmak istediklerini ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye insanı yardım götürmek isteyen Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılarını kınayan Erbakan, saldırının uluslararası sularda yapıldığının altını çizdi.

Saldırıyı "haydutluk" olarak yorumlayan Erbakan, "Kaldı ki Sumud Filosu'nun İsrail'in izni olmadan İsrail'in karasularına girmek gibi bir derdi yoktu. Filistin'e ait Gazze'deki topraklara ayak basmak üzere yola çıkmıştı. Buna rağmen bu haydutluğu yaptılar. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Yaptırım uygulanması, bir güç ortaya konulması lazım. Bu olmadığı takdirde siyonistlerin geri adım atma imkanı yoktur. 1948'de İsrail kurulduğundan beri bu gerçek tecrübe edilmiştir. Burada yine rahmetli Erbakan hocamızın meşhur sözünü hatırlamamız lazım. 'İsrail laftan anlamaz, güçten anlar' diyordu." ifadelerini kullandı.

Müslüman ülkelerin ellerindeki gücü İsrail'e karşı kullanması gerektiğini ifade eden Erbakan, "Cenab-ı Allah dünyadaki petrolün üçte ikisini Müslüman ülkelere vermiş. Dünyadaki doğal gazın yarısını Müslüman ülkelere vermiş. Su kaynaklarının yarısını Müslüman ülkelere vermiş. Uranyumun yüzde 40'ını Müslüman ülkelere vermiş. Daha nice önemli stratejik maden varlıkları var. Bunların bir ambargo ve yaptırım unsuru olarak kullanılması ve böylece Amerika ve İsrail'in masaya oturmak mecburiyetinde bırakılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erbakan'ın açıklamaları sonrası bazı yöneticilere başarı belgeleri verildi.