Son dakika haberleri... FATİH ERBAKAN: İŞÇİYE, MEMURA, EMEKLİYE YÜZDE 100 MAAŞ ZAMMI İLE İŞE BAŞLAYACAĞIZ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Pendik Meydanı'nda halkla buluştu. Meydanda bulunan AK Parti, Saadet Partisi standlarını ve esnafı ziyaret eden Dr. Erbakan meydanda yaptığı konuşmada, 'Türkiye'de paylaşım ve yönetimde adaleti sağlayacağız. Bahane, mazeret üretmeyeceğiz. Milli kaynak paketleri kitabımız, projelerimiz hazır. 'Önce millet' diyerek dar gelirli 85 milyona adil şekilde bu kaynak aktarılacak. İşçiye, memura, emekliye gelir gelmez en az yüzde 100 maaş zammıyla işe başlayacağız" dedi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, saat 13.30'da Pendik Meydan'da bulunan Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Parkı'nda halkla buluştu. Dr. Erbakan, 'Partimiz Türkiye'de kurduğu teşkilatlarla her yeri kuşattı, kuşatmaya devam edecek. Geçen ay, Yargıtayın açıkladığı rakamlara göre partimiz Türkiye'de, en fazla üyeyi kaydetti. Yani şampiyon oldu. Bu ay da sadece gençlik kollarımız, 20 gün dolmadan 12 bin 700 üye yaptı. Allah'ın izniyle bu ay, geçen aya göre yüzde yüz fazlasını yaparak 30 binden fazla üye kaydı yapacağız' açıklamasını yaptı.

"İCRAATLARIMIZ HAZIR"

Dr. Erbakan, 'Türkiye'de paylaşım ve yönetimde adaleti sağlayacağız. Bahane, mazeret üretmeyeceğiz. Milli kaynak paketleri kitabımız, projelerimiz hazır. Her bakanlıkta ilk 100 günde ne yapacağımıza dair icraatlarımız hazır. Halka hizmet amacıyla çalışmak için hazırız. Bizimle borçsuz, zamsız, vergisiz 150 milyar dolar kaynak bulunacak. Faize giden paralar kurtarılacak tek bütçeyle kamudaki israf önlenecek. 'Önce millet' diyerek dar gelirli 85 milyona adil şekilde bu kaynak aktarılacak. İşçiye, memura, emekliye gelir gelmez en az yüzde 100 maaş zammıyla işe başlayacağız. 1976-77'de Milli Görüş'ün ağır sanayi hamlesinde yaptığı gibi 10 milyonluk işsizler ordusu da 1 buçuk milyon üniversite diplomalı işsizlere, istihdam imkanını oluşturacağız' diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel