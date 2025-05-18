Fatih Erbakan, Erdoğan'a Seslendi: 'Ekonomideki 'Enflasyon Terörü'ne de Açılım Yapın'

(KAHRAMANMARAŞ) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Terörsüz Türkiye için bazı adımlar atıyorsunuz ancak ekonomideki bu enflasyon ve zam terörüne yönelik de bir açılım yapın, Yaş çay alım ücretlerini en azından 1 dolar seviyesi olan 38 liraya çıkartın. Çiftçiye mazot ve elektrik desteği verin. Ucuz simit ve çay sıralarında sürünen emekliye seyyanen zam yapın. Açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veren asgari ücretliye temmuzda ara zam yapın. Borçların altında ezilen küçük esnafa destek verin dar gelirlinin alım gücünü, refah seviyesini artırın" diye seslendi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Kahramanmaraş 3. Olağan İl Kongresi'nde gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Birlik ve beraberliğin önemini ifade eden Erbakan, şöyle konuştu:

"Her zaman söylediğimiz gibi biz 85 milyon millet olarak aynı inancın evlatlarıyız. Bizler bin yıllık geçmişimizde birlik ve beraberlik içinde olmuş kardeşleriz. Bize ayrılık, gayrılık ve çatışma asla yakışmaz. Merhum Erbakan Hocamızın ifade ettiği gibi; "Kürt'ü Türk'ten, Türk'ü Kürt'ten ayırırsanız ortada ne Kürt kalır ne de Türk kalır. Ama Kürt ve Türk beraber olursa karşısında ne Amerika durabilir ne İsrail durabilir ne de Siyonizm durabilir. Şanlı tarihimiz omuz omuza durduğumuzda neler yapabileceğimizi gösteren, birlikte kazandığımız nice zaferlerle doludur. Sultan Alparslan ile Malazgirt'te, Selahattin Eyyubi ile Kudüs'te, Yavuz Sultan Selim ile Çaldıran'da, Fatih Sultan Mehmet Han ile İstanbul'da, Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'de, Merhum Erbakan Hocamız ile Kıbrıs Barış Harekatında, omuz omuza savaşmış alnını birlikte secdeye koymuş ve birlikte şehit olmuşuz. Bizler kardeşler topluluğuyuz. Bundan sonra da ebediyete kadar bir ve beraber olacağız inşallah. Dış mihraklar ve uzantıları buna asla mani olamayacaklar."

"Esas mesele PKK ile birlikte tüm uzantılarının da ortadan kaldırılmasıdır"

Terör örgütü PKK'nın "fesih kararı"na işaret eden Erbakan, şu değerlendirmede bulundu:

"Terör örgütü, 'PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdığını' açıkladı. Bu durumda, milletimizin aklına hemen şu geliyor haliyle; 'Peki ya başka adlar altında yürütülen faaliyetler? Terör örgütünün İran'daki PEJAK şubesi, Suriye'nin kuzeyindeki PYD/YPG şubesi ne olacak, KCK ne olacak, soruları geliyor. Esas mesele, PYD, YPG, SDG gibi isimler altında yürütülen tüm faaliyetlerin tamamen sona erdirilmesidir. Evet, daha önceki açıklamalarımızda defalarca söylediğimiz gibi silah bırakma ve fesih, örgütün tüm şube ve uzantılarını içine almalı, bütün illegal yapıları kapsayacak şekilde hayata geçirilmelidir. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, bazı üst düzey yetkililerin açıklamalarında da bu hususlar yer almaktadır. Bu söylemler güzel de uygulamanın nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz."

PKK'nın açıklamasındaki ifadelerin tehlike barındırdığını söyleyen Erbakan, şöyle devam etti:

"Bununla birlikte bazı tuzaklara da dikkat çekmemiz gereklidir. PKK bildirisindeki tuzaklara, mayınlara, dikkat çekmek ve bütün yetkilileri başımıza çoraplar örmek için araya serpiştirilen ifadeler konusunda uyarmak elbette görevimizdir. Mesela, metne serpiştirilmiş 'soykırım' kelimeleri, Türkiye'yi Ermeni Soykırımı iftirasıyla mahkum etmek isteyen güçlerin işine gelmektedir. Soykırım ifadesi Türkiyemize atılmış olan alçak bir iftiradır. Soykırımı yapan bu hain terör örgütünün arkasındaki güçlerdir; Siyonist İsrail ve onun hamisi ABD'dir…. İngiltere'nin Fransa'nın sicillerinde soykırım vardır. Bizim sicilimizde ise soykırımcılık asla yoktur. Bu ülkede, birçok yanlışlar yapılmamış mıdır? Doğu ve Güneydoğu'da Kürt kardeşlerimize yanlış yapılmamış mıdır? Çifte standart uygulanmamış mıdır? Elbette yapılmıştır. Lakin, soykırım başka bir meseledir. Soykırım, şer odaklarının Türkiye'ye attığı bir iftiradır. Türkiye'ye soykırımcı damgasını vurmaya kalkışmak, alçaklıktır. Bu konuya özellikle dikkat edilmeli ve 'Soykırım' iftirası yetkililerimiz tarafından en üst perdeden daha fazla geciktirilmeden kınanmalıdır."

"Teröristbaşına siyaset hakkı mı verilecek? Asla kabul etmeyiz"

Bildiride geçen terörist başı Öcalan'a yönelik taleplere ve "self determinasyon" vurgularına sert tepki gösteren Erbakan, şunları söyledi:

"PKK terör örgütü bildirisindeki 'Kongremizin aldığı PKK'nin fesih ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırma kararı kalıcı barışa ve demokratik çözüme güçlü bir zemin sunmaktadır. Söz konusu kararların uygulanması Abdullah Öcalan'ın süreci yürütüp yönlendirmesini, demokratik siyaset hakkının tanınmasını ve sağlam bütünlüklü bir hukuki güvenceyi gerektirir. Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihi sorumlulukla rolünü oynaması önemli olmaktadır' bölümü de PKK terör örgütünün dayatması niteliğindedir. Bu ifadeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile pazarlık manası taşımaktadır… Bu asla kabul edilemez. Terörist başına hangi siyaset hakkı nasıl verilecektir? Böyle bir şey asla kabul edilemez. Yeniden Refah Partisi olarak diyoruz ki, Öcalan'ı Ankara'da istemiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir pazarlığa girmesi asla kabul edilemez! Metindeki 'Kendi kaderini tayin hakkı' da Türkiye'nin imza attığı BM Sözleşmeleri'yle ve TBMM'nin kabul ettiği 'İkiz yasalar'la ilgilidir. Self determinasyon yoluyla, bir yerlere varabileceğini, ülkeyi bölebileceğini zanneden terör örgütü unsurlarına gerekli cevaplar başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere en net şekilde verilmelidir."

"Asıl tehlike Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör devletçiğidir"

PKK'nın silah bırakma kararına temkinli yaklaştıklarını vurgulayan Erbakan, asıl tehdidin Suriye'nin kuzeyinde olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Her şeye rağmen, ihtiyatlı bir iyimserlikle; 'inşallah başka bir hesapları yoktur, inşallah ihanetin yeni bir sürümüne, terörün farklı bir evresine geçilmiyordur' diyerek; 'Böyle olsa bile onları doğduğuna pişman ederiz' diyerek; 'Terörsüz Türkiye' hedefine destek verdiğimizi, vereceğimizi bir kez daha beyan ediyoruz. Ancak bu sinsi terör örgütünün ve arkasındaki dış mihrakların oyunu bitmez diyor ve asıl tehlikenin Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen 'terör devletçiği' olduğunu bir kez daha hatırlatıyor ve süreci yakından takip edeceğimizi belirtiyoruz."

Ekonomideki enflasyon 'terörüne' de açılım yapın"

Ekonomiye de değinen Fatih Erbakan, mutfaklardaki ve ekonomideki "enflasyon terörüne" yönelik de açılım yapılmasını isteyerek şöyle konuştu:

"İktidar terör sorununu çözmeye çalışıyor evet ancak mutfaktaki teröre, ekonomideki 'enflasyon terörüne' hiçbir şey yapamıyor maalesef… İktidar 'Terörsüz Türkiye' sloganıyla yeni bir 'açılım süreci' başlattı evet ama, 2 yıldır seyyanen zam bekleyen açlık sınırının yarısı kadar maaşla sürünen 16 milyonu aşkın emekliye, Temmuz'da ara zam bekleyen 8 milyon asgari ücretliye, ürünleri ve bahçesindeki ağaçları zirai donda yanan, borçların altında ezilen milyonlarca çiftçiye şu ana kadar bir açılım yapmadı. İktidarın zam ve enflasyon terörü altında inleyen milyonlara da açılım yapması gerekir. 80 bin liraya dayanan yoksulluk sınırının çok altında maaş alan milyonlarca memurun Ocak ayında aldığı yüzde 11.55'lik maaş zammı çoktan tükendi, maaş zamları 4 ayda eridi. Memurlarımıza nitelikli bir zam yapılması gerekiyor. Esnafı da maliyet artışları zorluyor. Haksız vergiler, banka borçları gırtlağı aştı. Doğalgaz, elektrik, kira artışları enflasyonu katladı. Yine asgari ücretlilerimiz 26 bin liraya dayanan açlık sınırı ile yaşam mücadelesi veriyorlar. "

"Bir kilo yaş çay fiyatıyla bir simit bir çay bile alınamıyor"

Tarım Bakanlığı'nın açıkladığı yaş çay fiyatını da eleştiren Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte yaptığı "çay-simit" hesabını hatırlatarak, "26 bin TL'ye dayanan açlık sınırı, en düşük emekli aylığı olan 14 bin 469 TL'yi neredeyse ikiye katladı. Temmuz ayında bir ara zam bekliyorlar. Emekliler perişan halde. Çiftçiler artan girdi maliyetleri, düşük taban fiyatları ve zirai don olayları nedeniyle perişan durumda. Çiftçi borcunu ödeyemediği için traktöründen hayvanına kadar icralık durumda. Çiftçinin toplam borcu 1 trilyon liraya ulaştı. Bakınız geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı, 19 TL olan yaş çay alım fiyatının 2025 yılı için 25.44 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Keşke duyurmaz olaydı. 23 sene önce Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir simit- çay hesabını şimdi yapın bakalım. Bir kilo yaş çayla, bir simit ve bir bardak çay alınamıyor, vatandaşa ne anlatıyorsunuz" diye tepki gösterdi.

"Asgari ücretliye Temmuz'da ara zam yapın"

Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Buradan, Kahramanmaraş'tan Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyoruz; evet 'Terörsüz Türkiye için bazı adımlar atıyorsunuz ancak ekonomideki bu enflasyon ve zam terörüne yönelik de bir açılım yapın. Yaş çay alım ücretlerini en azından 1 dolar seviyesi olan 38 liraya çıkartın. Çiftçiye mazot ve elektrik desteği verin. Ucuz simit ve çay sıralarında sürünen emekliye seyyanen zam yapın. Açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veren asgari ücretliye temmuzda ara zam yapın. Borçların altında ezilen küçük esnafa destek verin dar gelirlinin alım gücünü, refah seviyesini artırın."

Kongrede Muhammed Aydoğar yeniden İl Başkanı seçildi.