Fatih Erbakan Düzce Kongresi'nde Orta Doğu'daki Gelişmeleri Değerlendirdi

Fatih Erbakan Düzce Kongresi'nde Orta Doğu'daki Gelişmeleri Değerlendirdi
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Düzce 3. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Orta Doğu'daki gelişmelere dikkat çekerek İsrail'in saldırılarını eleştirdi ve İslam aleminin birlik olması gerektiğini vurguladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Düzce 3. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Kongrede konuşan Erbakan, Orta Doğu'da son dönemde yaşanan gelişmelere değindi.

İsrail'in, İran'a "haksız, hukuksuz, azgın ve şımarık" saldırılarda bulunduğunu söyleyen Erbakan, "Arkasından siyonizmin kovboyu Trump, rahmetli Erbakan hocamızın ifadesiyle terbiye edilmemiş bir aygır gibi dün gece İran'a saldırıda bulunmaya kalktı. İşte bütün bu olaylar, Milli Görüş'ün, Erbakan hocamızın ferasetini ortaya koyması bakımından ve aynı zamanda ibret ve ders alıp her zamankinden daha fazla çalışmamız için çok önemli." diye konuştu.

Erbakan, İsrail ve beraberindekilerin Orta Doğu'yu dizayn ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Irak'ta Saddam Hüseyin'i diktatör yakıştırmasıyla ortadan kaldırdılar ve Irak'ı işgal ettiler, 3'e böldüler. Arkasından sıra Kaddafi'ye geldi. Onu da diktatör yakıştırmasıyla ortadan kaldırdılar ve arkasından Suriye'ye geldi. Suriye'de de Beşşar Esad'a birtakım yakıştırmalar yaptılar, onu da görevden uzaklaştırdılar, Suriye'yi de şimdi istikrarsızlaştırdılar ve bölünmenin eşiğine getirdiler. Suriye'de Esed döneminden kalan bütün ağır silahları, füzeleri, donanma kuvvetlerini, askeri üsleri hemen birkaç ay içerisinde İsrail yerle bir etti, Golan Tepeleri'ni işgal etti, stratejik noktaları kontrol altına aldı, Suriye hava sahasında hakimiyetini sağladı ve zaman kaybetmeden şimdi de İran'a saldırdı."

Erbakan, İslam aleminin birlik ve beraberlik içerisinde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi ve gerekli adımları atması gerektiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Mehmet Kütükoğlu, güven tazeledi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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