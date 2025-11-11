Haberler

Fatih Erbakan: Düşen Askeri Kargo Uçağında Şehit Olan Kahraman Askerlerimize Allah'tan Rahmet Diliyorum

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Farih Erbakan, " Gürcistan – Azerbaycan sınır hattında düşen askeri kargo uçağında şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." açıklaması yaptı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Farih Erbakan, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve 20 personelin bulunduğu bir C130 nakliye uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle X hesabından taziye mesajı yayımladı. Erbakan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Milletimizin, başı sağ olsun. Türk Hava Kuvvetlerimize ait C-130 kargo uçağının Azerbaycan dönüşünde düştüğünü büyük bir teessürle öğrendim. Uçakta bulunan şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

