Fatih Erbakan, Depremzedeleri Ziyaret Etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan 3 katlı binanın çevresindeki vatandaşları ziyaret etti.

Depremden etkilenen vatandaşlarla sohbet eden Erbakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle hayatını kaybeden Nihat Önbaş'a Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diledi.

Erbakan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Depreme karşı tedbirli olunması gerektiğini ifade eden Erbakan, şöyle konuştu:

"Bu devirde halen daha dayanıksız binalar yüzünden can kaybı, mal kaybı yaşanması bizleri gerçekten üzmektedir. Deprem öldürmüyor, deprem yıkamıyor, depreme hazırlıksızlık ve tedbirsizlik öldürüyor. Bunu yıllardan beri uzmanlar da bizler de söylüyoruz. Türkiye'nin başta İstanbul olmak üzere deprem bölgesindeki şehirlerinde gerekli dönüşümü sağlaması, binaların yıkılacak olanların yıkılması, güçlendirilecek olanların güçlendirilmesi lazım."