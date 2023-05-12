FATİH ERBAKAN: DEİZM VE ATEİZM GİBİ FELAKETLER GENÇLERİ PENÇESİNE ALIYOR

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Esenler Dörtyol Meydan'da vatandaşlarla bir araya geldi. Ahlaki ve manevi kalkınmanın beka olarak görülmesi gerektiğini söyleyen Erbakan, 'Uyuşturucu kullanımı artıyor, kullanım yaşı 12'ye düşüyor, boşanmalar artıyor, evlenme oranı azalıyor, deizm ve ateizm gibi felaketler gençleri pençesine alıyor; bunlarla topyekün bir mücadele gerekiyor. Bunun için ailenin korunması, eğitim sisteminin ve medyada ahlakı ifsat eden yayınların ıslah edilmesi son derece önemli' dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim çalışmaları kapsamında Esenler Dörtyol Meydan'da vatandaşlara seslendi. Erbakan, 'Sadece kadını koruyan değil; hem kadını hem erkeği hem çocukları hem de bütün aileyi koruyan düzenlemelerin, yasaların hayata geçirilmesi gerek. Manevi kalınma ve nesillerin korunması için eğitim sisteminin ve müfredatının önce ahlak ve maneviyat prensibiyle düzenlenmesi lazım' şeklinde konuştu.

'SAĞLIKLI BİR NESLİN YETİŞMESİ, SAĞLIKLI BİR AİLE YAPISIYLA MÜMKÜNDÜR'

Mecliste ailenin korunması için mücadele edeceklerinin altını çizen Erbakan, 'Ahlaki, manevi ve psikolojik açıdan sağlıklı bir neslin yetişmesi, sağlıklı bir aile yapısıyla mümkündür. Avrupa'nın ahlaki ve manevi olarak çökmesi, aile kurumunun ortadan kalkması ile ortaya çıkmıştır. Nüfusları da artmıyor; ölüm oranları doğum oranlarının üzerine çıkıyor. Oradaki nesillerin, toplumun ahlaki ve manevi açıdan yozlaştığını da görüyoruz. Aile kavramı ortadan kalkmış, aile müessesi yıkılmış. Ülkemizin geleceği ve yeni nesillerimiz için aile yapımıza sahip çıkmamız lazım. Bunun için atılacak adımlar bellidir. Avrupa'dan ithal değerlerimize, tarihimize, kültürümüze, aile yapımıza uygun olmayan yasaların ve düzenlemelerin ıslah edilmesi lazım. Sadece kadını koruyan değil; hem kadını hem erkeği hem çocukları hem de bütün aileyi koruyan düzenlemelerin, yasaların hayata geçirilmesi gerek. Manevi kalınma ve nesillerin korunması için eğitim sisteminin ve müfredatının önce ahlak ve maneviyat prensibiyle düzenlenmesi lazım. Sadece bilimsel kalite yetmez, ahlaki ve manevi kalitenin de birlikte verilmesi lazım. Hem bilimsel hem de ahlaki kalitesi yüksek nesilleri yetiştiren bir müfredat ve eğitim sistemi amacımız. Erbakan hocamız 'Bir ülkenin asıl gücü tankı, topu, tüfeği, parası değil; imanlı ve inançlı evlatlarıdır' diyordu? ifadelerini kullandı.

'UYUŞTURUCU KULLANIMI ARTIYOR, KULLANIM YAŞI 12'YE DÜŞÜYOR'

Fatih Erbakan sözlerine şöyle devam etti:

'İHA, SİHA, tank, helikopter, elektrikli otomobil, köprü, otoyol, tünel, havaalanı, hızlı tren hatlarını yaptık ama ahlaki ve manevi kalkınmayı göz ardı edersek bunlar tek başına bir işe yaramaz. Bunun bir baka meselesi olarak görülmesi lazım. Uyuşturucu kullanımı artıyor, kullanım yaşı 12'ye düşüyor, boşanmalar artıyor, evlenme oranı azalıyor, deizm ve ateizm gibi felaketler gençleri pençesine alıyor; bunlarla topyekün bir mücadele gerekiyor. Bunun için ailenin korunması, eğitim sisteminin ve medyada ahlakı ifsat eden yayınların ıslah edilmesi son derece önemli. Gençler zamanının çoğunu medyada ve sosyal medyada geçiriyor. Buradaki yayınlar değerlerimize ve kültürümüze uygun değil, ahlakı ifsat ediyor. Bunların aile yapımıza, kültürümüze, değerlerimize uygun hale getirilmesi Yeniden Refah Parti'mizin mecliste en öncelikli gündemi olacak.'

'BORÇ, FAİZ, ZAM, VERGİ EKONOMİSİNDEN KURTULUNMASI LAZIM'

Maddi kalkınma için de önerileri olduğunu belirten Erbakan, 'Manevi kalkınma olmadan maddi kalkınma tek başına bir işe yaramaz. 1969'da Milli Görüş yola çıkarken önce ahlak ve maneviyat sancağı ile yola çıktı. Bunun takipçisi olacak ve mecliste en gür sada ile savunacağız. Mecliste, maddi kalkınma için de mücadelemiz olacak. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisinden kurtulunması lazım. Gelir kaynağı olarak zamla, vergiyle millete yük yüklenirse; devletin, milletin kuruluşlarının ve varlıklarının satılmasıyla, dış borç ile kaynak üretmeye çalışırsak buradan bir sonuca varamayız. Gelir kaynaklarımızın sağlanması, borçsuz, zamsız, vergisiz bir sonuç Yeniden Refah Partimizin ortaya koyduğu Milli Kaynak Paketlerinin harekete geçirilmesiyle mümkün. Biz bunu Yeniden Refah Partisi olarak ortaya koyduk; 15 adımda 1 senede 150 milyar dolar kaynak nasıl bulunacak' Bilimsel bir kitap, Ar-Ge başkanlarımız, akademisyenlerimiz bunu hazırladı. Kaynak paketlerimizin harekete geçirilmesi ve bunlardan istifade edilmesi için mecliste tüm bu konuları gündeme getireceğiz? diye konuştu.

'İŞÇİ, MEMUR, EMEKLİ MAAŞLARI YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA OLMAYACAK'

Erbakan, 'İşçi, memur, emekli maaşları yoksulluk sınırının altında olmayacak. Bu ülkenin insanı Allah'tan başka kimseye muhtaç olmadan, alnının teri ile helal yoldan rızkını temin edebilecek işe ve imkana sahip olacak. Sadakayla, sosyal yardımla, kömür-erzak torbasıyla geçinmek mecburiyetinde kalmayacak. Kendi alnının teri ile kimseye muhtaç olmadan insan onuruna yaraşır bir şekilde hayatını sürdüreceği bir gelir seviyesine ulaştırılması çok önemli. Bunu da Milli Kaynak Paketleri ve faizden ve israftan kurtarılan imkanlarla yapacağız' dedi.