Fatih Erbakan, Dayısının Cenaze Törenine Katıldı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, eşi Beyza Erbakan'ın dayısı Abdülkadir Geylani Civelek'in cenaze törenine katılarak taziyeleri kabul etti. Civelek, 72 yaşında vefat etti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da eşi Beyza Erbakan'ın dayısı Abdülkadir Geylani Civelek'in cenaze törenine katıldı.
Erbakan, 72 yaşında hayatını kaybeden Civelek için Hacıveyis Camisi'nde düzenlenen törende taziyeleri kabul etti.
Civelek'in cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi.
Törene, Civelek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Hasan Yel ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Zehra Melek Çat - Güncel