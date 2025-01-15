Fatih Erbakan'dan Yüksek Otoyol Ücretlerine Tepki

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2025 yılı itibarıyla köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yapılan yüksek oranlı zamlara ve iktidarın ekonomi politikalarına ilişkin olarak, "İktidarı bir an önce kör, sağır, dilsiz rolü oynamayı bırakmaya, başını sırça köşklerinden çıkarıp Türkiye gerçekleri ile yüzleşmeye çağırıyoruz. Mazlum milyonların ahı, milletinden kopmuş bu iktidarı indirecek" ifadesini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, 2025 yılı itibarıyla köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yapılan yüksek oranlı zamlara tepki gösterdi. Erbakan, şöyle konuştu:

"Yola, köprüye, tünele yaptığınız zamlar; başta gıda enflasyonu olmak üzere, karayolu taşımacılığı hizmetlerine ihtiyaç duyan tüm sektörlere artı enflasyon olarak yansıyacak. Aynen 2024 yılında olduğu gibi. Çevrenizde 1 tane bile gerçek ekonomist yok mu? Bir bilim adamına da mı sormadınız? İşçiye, memura, emekliye verdiğiniz zamdan daha yüksek vergi ve geçiş ücreti artışı yapmak demek, millete verdiğini misliyle geri almak demektir. Son 1 yılda köprülere yaptığınız zam yüzde 288 ile yüzde 453 arasında. Vergilerde son iki yılda yaptığınız artış yüzde 173 ile yüzde 289 arasında. TÜİK enflasyonu aynı dönemde yüzde 123 arttı. Ancak maaş zamları, asgari ücrete yüzde 94, en düşük emekli maaşına yüzde 93, en düşük memur maaşına ise yalnızca yüzde 84,7 oranında kaldı. Bu mudur sizin 'Milletimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz' sözünüz? El insaf diyoruz.

Bu zamlar, 3 dolarlık işi 10 dolara ihale etmenin stratejisidir. Verilen garantilerle 12 köprü fiyatına 1 köprü yaptırmanın stratejisidir. 'Devletin cebinden 1 kuruş bile çıkmayacak' deyip, milletin trilyonlarca lirasını yandaş müteahhitlere aktarma stratejisidir. İktidarı bir an önce kör, sağır, dilsiz rolü oynamayı bırakmaya, başını sırça köşklerinden çıkarıp Türkiye gerçekleri ile yüzleşmeye çağırıyoruz. Mazlum milyonların ahı, milletinden kopmuş bu iktidarı indirecek. Yerine Milli Görüş'ü, Yeniden Refah'ı iktidara getirecek. Çok yakında aziz milletimiz; aynı merhum Erbakan hocamızın iktidar olduğu günlerdeki gibi yönetimde ve paylaşımda adaletle buluşacak. Milletin kaynağı, yeniden millete aktarılacak."