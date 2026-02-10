Haberler

Fatih Erbakan: Ne Ak Parti Ne Chp... Üçüncü Yolu Açarak Çaresizlik Algısını Yerle Bir Edeceğiz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye'nin siyasi haritasının iki kutba ayrıldığını belirterek, üçüncü bir yol oluşturacaklarını açıkladı. Ekonomik krizden çıkış için milleti bir araya getireceklerini vurguladı.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye'nin AK Parti-CHP olmak üzere iki kutba ayrıldığını belirterek, seçmene üçüncü bir yol oluşturacaklarını ifade etti.

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne AK Parti ne CHP! Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizden ve siyasi kısır döngüden çıkacak gücü vardır. Umut vardır. Öncülük edeceğiz, milletimizle el ele vereceğiz. İki kutuplu kısır döngü karşısında üçüncü yolu açarak çaresizlik algısını yerle bir edeceğiz. Çalmadan ve polemik yapmadan siyaset yapılabileceğini göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi

Tutuklu CHP'li büyükşehir belediye başkanı için 44 yıl hapis talebi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merve Özbey konserinde N'Golo Kante şarkısını söyledi

Söylediği şarkıya gelen tepkiye kendisi de inanamadı
Epstein insan soyunu kendi DNA'sıyla 'yeniden üretmeyi' hayal ediyormuş

Epstein'in ürkütücü planı! Çiftliğinde kadınları hamile bırakarak...
Lüks aracı es geçti, diğer arabaları çekti! Trafikte çekiciye tepki yağdı

Yan yana duruyorlardı, çekici birini seçti! Nedenine tepki yağdı
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu

Dehşet evi! Genç kadın çıplak ve bir deri bir kemik halde bulundu
Merve Özbey konserinde N'Golo Kante şarkısını söyledi

Söylediği şarkıya gelen tepkiye kendisi de inanamadı
Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak

Rakam bile verdi! Bu iddia doğruysa ABD'de yer yerinden oynar
Kazada ölen motosiklet sürücüsünün cenazesinde, gelenek gereği davul-zurna çalındı

Son yolculuğuna davul ve zurna ile uğurlandı! Nedeni kahretti