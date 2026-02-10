Fatih Erbakan: Ne Ak Parti Ne Chp... Üçüncü Yolu Açarak Çaresizlik Algısını Yerle Bir Edeceğiz

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye'nin AK Parti-CHP olmak üzere iki kutba ayrıldığını belirterek, seçmene üçüncü bir yol oluşturacaklarını ifade etti.

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne AK Parti ne CHP! Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizden ve siyasi kısır döngüden çıkacak gücü vardır. Umut vardır. Öncülük edeceğiz, milletimizle el ele vereceğiz. İki kutuplu kısır döngü karşısında üçüncü yolu açarak çaresizlik algısını yerle bir edeceğiz. Çalmadan ve polemik yapmadan siyaset yapılabileceğini göstereceğiz." ifadesini kullandı.