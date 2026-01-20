Haberler

Fatih Erbakan: Nusaybin'de Bayrağımıza Yönelik Gerçekleştirilen Girişim, Birliğimizi Hedef Alan Açık Bir Provokasyondur

Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Mardin Nusaybin'de Türkiye bayrağının indirilmesine sert tepki gösterdi ve bu durumu provokasyon olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Nusaybin'de Türkiye bayrağının indirilmesine tepki gösterdi.

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mardin Nusaybin'de şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçakça girişim, milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan açık bir provokasyondur. Bu topraklarda fitne üretmeye çalışanlar bilmelidir ki; ay yıldızlı bayrak bu milletin bağımsızlık iradesinin ve bin yıllık kardeşliğinin sembolüdür. Ay yıldızlı al bayrağımız, Allah'ın izniyle aziz milletimizin başı üzerinde ilelebet yükselecektir." ifadesini kullandı.

