Haberler

Fatih Erbakan'dan İsrail'in Sumud Filosu'na Müdahalesine Sert Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahalesini lanetleyerek, Gazze'de zulme direnenlere destek mesajı verdi.

(ANKARA) - Küresel Sumud Filosu'na Gazze yakınında İsrail tarafından müdahale edilmesine tepki gösteren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu alçak girişimi en sert şekilde lanetliyor, Gazze'de zulme direnen mazlumlara ve özgürlük için mücadele eden aktivistlere selamlarımı gönderiyorum." dedi.

Küresel Sumud Filosu, Gazze yakınlarında gemilerinin durdurulduğunu ve gemilere İsrail askerlerinin girdiğini bildirdi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan sosyal medya hesabından İsrail'in bu müdahalesine tepki göstererek şunları kaydetti:

"Zalim ve katil Siyonist İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik müdahale hazırlığı, sadece Filistin halkına değil insanlığa da yapılmış bir saldırıdır. Bu alçak girişimi en sert şekilde lanetliyor, Gazze'de zulme direnen mazlumlara ve özgürlük için mücadele eden aktivistlere selamlarımı gönderiyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
İsrail ordusu, Sumud Filosu'na saldırıya başladı! Gözaltına alınan aktivistler var

Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi başladı! Gözaltına alınıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kylian Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz

Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz
Türkiye'de sürpriz ayrılık! 8 maçın dördünü kazanan teknik adam takımdan gönderildi

Türkiye'de sürpriz veda! 8 maçın 4'ünü kazanan hoca gönderildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.