Fatih Erbakan'dan İsrail'in Sumud Filosu'na Müdahalesine Sert Tepki

(ANKARA) - Küresel Sumud Filosu'na Gazze yakınında İsrail tarafından müdahale edilmesine tepki gösteren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu alçak girişimi en sert şekilde lanetliyor, Gazze'de zulme direnen mazlumlara ve özgürlük için mücadele eden aktivistlere selamlarımı gönderiyorum." dedi.

Küresel Sumud Filosu, Gazze yakınlarında gemilerinin durdurulduğunu ve gemilere İsrail askerlerinin girdiğini bildirdi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan sosyal medya hesabından İsrail'in bu müdahalesine tepki göstererek şunları kaydetti:

"Zalim ve katil Siyonist İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik müdahale hazırlığı, sadece Filistin halkına değil insanlığa da yapılmış bir saldırıdır. Bu alçak girişimi en sert şekilde lanetliyor, Gazze'de zulme direnen mazlumlara ve özgürlük için mücadele eden aktivistlere selamlarımı gönderiyorum."