Fatih Erbakan'dan, İmamoğlu kararına Öcalanlı tepki

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "çağrıldığında İstanbul Adliyesine gelecek bir belediye başkanının, kaçak ya da kaçacak muamelesi yapılarak sabaha karşı evinden gözaltına alınmasının adeta hukukun kapısını kırmak olduğunu" belirterek, şunları kaydetti:

"Geçmişte yaşadığınız hukuksuzlukları, daha da üst perdeden başkalarına da yaşatmak hak değildir, haklı bir tutum da değildir. Siyaseti de adaleti de ezip geçen bu tutum, 'hukuk devleti'ni tasfiye edip 'savcılar ve yargıçlar devleti'ne geçişin özetidir.

Terör örgütü elebaşıyla diyalog kurulan bir dönemde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını aynı terör örgütü ile ilişkilendirmek de ayrıca tezat oluşturan bir durumdur. Yeniden Refah Partisi olarak, her zaman olduğu gibi bugün de hukuktan ve adaletten yana tavır alıyoruz. Demokratik yollardan tecelli eden millet iradesine sahip çıkıyoruz. Aksi ispat edilinceye kadar masumiyetin esas olduğu temel hukuk karinesini hatırlatıyoruz.

Türkiye'nin ayarlarıyla oynamanın, devletin temeli olan adaleti sarsmanın, ekonominin ihtiyacı olan güven ve istikrar arayışına darbe vurmanın kimseye bir faydası yoktur."