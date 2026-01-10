Haberler

Fatih Erbakan: "Şampiyonluğa Ulaşan Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ve Camiasını Tebrik Ediyorum"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2025 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'yi sosyal medya aracılığıyla kutladı.

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 Turkcell Süper Kupa Finali'nde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ve camiasını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Trump'tan İran'a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız

Trump'tan Türkiye'nin komşusuna bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
