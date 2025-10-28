Fatih Erbakan'dan Depremzedelere Geçmiş Olsun Mesajı

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen yurttaşlar için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Rabbimden ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afet ve musibetten muhafaza etmesini niyaz ediyor, herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmamasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.