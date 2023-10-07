FATİH ERBAKAN'DAN 'AKSA TUFANI' AÇIKLAMASI: MUTLAKA BİR GÜÇ ORTAYA KONMASI LAZIM

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonuna ilişkin, 'Her zaman ifade ettiğimiz gibi İsrail maalesef laftan anlamıyor. Mutlaka bir güç ortaya konması ve bizim güçlü olmamız lazım. 'İsrail laftan değil güçten anlar' diyen merhum Erbakan hocamızı bir kez daha anıyoruz. Hükümetimiz de Sayın Cumhurbaşkanı da bunu sık sık ifade ediyor. Ancak bu ifadelerimizin hayata geçirilebilmesi, bunların bir mana ifade edebilmesi için Türkiye'nin güçlü bir ülke olması lazım? dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin genel merkez binasında düzenlediği İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Fatih Erbakan, 'Eylül ayı içerisinde Yeniden Refah Parti'miz kurulduğu günden bugüne kadar ki 1 aylık üye kayıt rekorunu kırdı. 1 ayda 21 bin üye kaydederek, Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. İnşallah bu hızla devam edeceğiz ve 500 bin üye hedefimize hep birlikte ulaşmak için gayret edeceğiz. Bu sonuç açık bir şekilde milletimizin Yeniden Refah Partimize akın akın koştuğunu göstermektedir. Cenab-ı Allah'a bu nedenle de şükrediyoruz. Arazide yaptığımız çalışmalar, Anadolu Buluşmaları programları ve illerde yapılan çalışmalarda da milletimiz ile bir araya gelindiğinde bu gerçek açık bir şekilde görünüyor. Milletimiz akın akın Yeniden Refah Partisi'ne koşuyor. 14 Mayıs seçimlerinde önemli bir sonuç elde ettik. İnşallah şimdi mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde çok daha büyük bir başarıyı ve zaferi hep birlikte yaşayacağız' diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN ANA MUHALEFET PARTİSİ EKSİKLİĞİNİ YAŞADIĞINI GÖSTERMEKTE'

Fatih Erbakan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kürsüsündeki 'Bu meclis Gazi meclis değildir' açıklamalarına ilişkin, 'CHP Genel Başkanının bu açıklamalarını esefle kınıyoruz ve milletimiz adına şiddetle reddediyoruz. TBMM gazi bir meclistir. Türkiye Büyük Millet Meclisi savaşlar yönetmiş, kahramanlar sergilemiş bir meclistir. İstiklal zaferimizin mimarı, Kurtuluş Savaşımızın komutanı olan bir meclistir. Sadece bunlar da değil 15 Temmuz 2016 gecesi dış güçler tarafından yönlendirilen teröristlere ve saldırılara karşı milletvekillerimiz o gece milletin iradesine sahip çıkmışlardır. CHP Genel Başkanının gazi meclisimize hedef alan bu sözlerini bir kez daha kınıyoruz. Ortadaki bu tablo aslında vahim bir tablodur. Türkiye'nin sorumlu bir ana muhalefet partisi eksikliğini yaşadığını göstermektedir. Sorumlu bir ana muhalefet partisi liderinin bu türden lafları etmesi kesinlikle uygun değildir. 'Yeniden Refah Partisi hem iktidarın hem muhalefetin alternatifidir. Türkiye'deki muhalefet boşluğunu da doldurmuştur' derken işte bunları kastediyorduk. CHP ana muhalefet rolüne, pozisyonuna rağmen maalesef milletimizden uzaklaşmış, halktan kopmuş, milli ve manevi değerlerimizle bir türlü barışık hale gelemeyen bir parti görüntüsü çizmiştir. CHP'nin 'Bu meclis gazi meclis değildir' diyen bir anlayış tarafından yönetilmesini son derece üzücü buluyoruz. Bu durumu aziz milletimizin vicdanına havale ediyoruz? dedi.

'ÜLKEMİZİN BEMBEYAZ BİR SAYFA AÇMASI GEREKLİDİR'

Fatih Erbakan, yeni anayasa tartışmaları ile ilgili, 'Türkiye'nin 'darbeci zihniyetin' izlerini taşıyan anayasanın yerin, milli iradeye dayanan bir anayasaya kavuşmasını elbette destekliyoruz. Bir askeri darbe ürünü olan anayasamız yamalı bohça haline gelmiştir. Dur şurasını düzeltelim, dur burasını düzeltelim diyerek rötuşlarla düzelecek bir hali kalmamıştır. Ülkemizin bembeyaz bir sayfa açması gereklidir. Yeni anayasada vesayetçi zihniyetin izleri olmamalıdır. Yeni anayasa birilerinin çıkarlarına hizmet etme maksadıyla hazırlanmamalıdır. Hakkı üstün tutan, ayrımcılık yapmayan, paylaşımda, yönetimde, yargıda adaleti hakim kılacak, Yeniden Büyük Türkiye hedefine uygun, Türkiye'nin yaşanabilir bir ülke olmasına uygun sivil, yerli, milli, yeni bir anayasanın yapılması gereklidir. Bunun yolu da yeni anayasa çalışmalarına bütün meşru kesimlerin dahil edilmesinden, anayasanın mümkün olan en geniş mutabakat sağlanarak hazırlanmasından geçmektedir. Meclis içindeki partilerin yanı sıra, meclis dışındaki partilerin de bu sürece aktif bir şekilde katılmalarının sağlanmasına özel önem atfediyoruz. Yine toplumun her kesiminin, her kesimini temsil eden sivil toplum örgütlerinin bu sürece katılmaları da son derece önemlidir? dedi.

'ENFLASYON İLE GERÇEK ANLAMDA MÜCADELE EDEN SOKAKTAKİ SADE VATANDAŞIMIZDIR'

Ekonomi ile ilgili tespitlerinin yapılması gerektiğini ifade eden Fatih Erbakan, 'Hükümetin ekonomi politikası üzülerek ifade ediyorum, kendi içerisinde çelişkiler içermektedir. Hükümet başından beri seçimden sonra başlamak üzere bugüne kadar enflasyonla mücadelenin yeni ekonomi politikasının, yeni dönemin en önemli hedefi olduğunu ifade etmesine rağmen kendi atmış olduğu adımlar, yapmış olduğu zamlar bir yandan da enflasyonu artırmaktadır. Hükümet bir yandan enflasyonla mücadele ediyor, enflasyonu düşüreceğim derken bir yandan kendi icraatlarıyla enflasyonu artırmaktadır. Bilindiği üzere, Eylül ayı enflasyonu yüzde 4,75 olarak açıklandı ve yıllık enflasyon oranı yüzde 61,53'e yükseldi. Düşeceği yerde arttı. Haziran ayından bu yana akaryakıta yapılan yüzde 100'ün üzerinde zamlar ve ÖTV ve KDV artışları enflasyonu tetikliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış, üretimi ve nakliyeyi pahalı hale getirdiği için tüm ürünlerin pahalanmasına yol açıyor. Buradan görülmektedir ki hükümet, enflasyonla mücadele edeyim derken daha yüksek enflasyona sebep olmaktadır. Varlıklı kesimden vergilerin toplanamaması, hükümetin vergi kazancını dolaylı vergiler üzerinden yapmaya daha fazla yönelmesine sebep olmaktadır. Bu da dar gelirli milyonların yükünü artırmaktadır. Türkiye'de enflasyon ile gerçek anlamda mücadele eden birileri varsa o da sokaktaki sade vatandaşımızdır' diye konuştu.

'MUTLAKA BİR GÜÇ ORTAYA KONMASI LAZIM'

Fatih Erbakan, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf'in, İsrail'e karşı başlattıkları 'Aksa Tufanı' operasyonu ile ilgili, 'Her zaman ifade ettiğimiz gibi İsrail maalesef laftan anlamıyor. Mutlaka bir güç ortaya konması lazım. Biz İsrail kurulduğu günden 1975 senesinden beri İsrail'i kınıyoruz. Mitingler yapıyoruz. Lanetliyoruz ama İsrail maalesef adım adım hedefine doğru yürüyor. Bu kınamalara bu açıklamalara kulak asmadan maalesef zulmünü devam ettiriyor. Bizim güçlü olmamız lazım. 'İsrail laftan değil güçten anlar' diyen merhum Erbakan hocamızı bir kez daha anıyoruz. Hükümetimiz de Sayın Cumhurbaşkanı da bunu sık sık ifade ediyor. Ancak bu ifadelerimizin hayata geçirilebilmesi, bunların bir mana ifade edebilmesi için Türkiye'nin güçlü bir ülke olması lazım? dedi.

Erbakan, açıklamalarının ardından çeşitli siyasi partilerden Yeniden Refah Partisi'ne katılan isimlerin rozetlerini takdim etti. Partiye katılanların isimleri ise şu şekildedir; 'Malatya Akçadağ İlçe Belediye Başkanı Ali Kazgan, Malatya Akçadağ İlçe Belediye Başkan Vekili Mustafa Turhan, Malatya Akçadağ İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Menge, Malatya Akçadağ İlçe Belediye Meclis üyeleri Ali Bayındır, İsmail Tutan ve Cemal Polat, Malatya Kick Boks Milli Takım Antrenörü Nusret Öncü, AK Parti Samsun Ladik Belediye Meclis Üyesi Kadir Akman, MHP Samsun Ladik Belediye Meclis Üyesi Şaban Tektaş, AK Parti Samsun İlkadım Belediye Meclis Üyesi Kemalettin Tanrıal, MHP Samsun Ladik İlçe Başkan Yardımcısı Murat Batum.'