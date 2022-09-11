Fatih Erbakan'dan AKP İktidarına: 'Hani 'Nas' Vardı? 20 Senede 520 Milyar Dolar Faiz Ödediler'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Rize’de iktidarı faiz konusunda eleştirerek, “Bugüne kadar 20 senede 520 milyar dolar faiz ödediler. Hani bunlar faize karşıydı? Hani faiz konusunda ‘nas’ vardı? Allah’a şükürler olsun ki ‘faiz sevmeyen’ bir hükümetimiz var, bir de sevselerdi kim bilir ne kadar faiz ödeyeceklerdi” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Rize'de iktidarı faiz konusunda eleştirerek, "Bugüne kadar 20 senede 520 milyar dolar faiz ödediler. Hani bunlar faize karşıydı? Hani faiz konusunda 'nas' vardı? Allah'a şükürler olsun ki 'faiz sevmeyen' bir hükümetimiz var, bir de sevselerdi kim bilir ne kadar faiz ödeyeceklerdi" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Rize'de partisinin 2'nci olağan il kongresine katıldı. İsmail Kahraman Kültür Merkezinde dün yapılan kongrede konuşan Erbakan, yıllarca Milli Görüş'ün önünü kesmek için iki kutup çıkarıldığını belirterek, "Dediler ki sağcılar buraya, solcular buraya. CHP'ye solcular, Adalet Partisi'ne sağcılar, Anavatan Partisine sağcılar, SHP'ye solcular. İki tane kutup var. Muhalifsen masa başındakilere gideceksin, Cumhur İttifakı isen kasa başındakilere gideceksin. Onun dışında hiçbir alternatif yok. Şimdi de Erbakan hocamızın yıllarca gulu gulu dansı dediği gibi masa başındakiler, kasa başındakiler oyunu oynuyor. Hacivat'la Karagöz oyunu gibi. Başka hiçbir şey yok. Burada gümbür gümbür gelen iktidar adayı Yeniden Refah Partisi var. Anadolu'yu gezdiğimiz zaman Yeniden Refah'ın ayak sesleri duyuluyor" diye konuştu.

İktidarın geçtiğimiz günlerde açıkladığı 3 yıllık Orta Vadeli Programı eleştiren Erbakan, bu programın daha çok faiz ödemesi, daha çok vergi, daha büyük bütçe açığı, daha yüksek dolar kuru ve dolar kuruna da bağlı olarak da daha yüksek enflasyon anlamına geldiğini söyledi. Erbakan, şöyle konuşu:

"HEM VERGİLERİ ARTTIRIYORSUN HEM BÜTÇE AÇIĞIN ARTIYOR. NEREYE GİDİYOR BU PARALAR?"

"Sayın Cumhurbaşkanı açıklamalarında sabır istiyor ancak kendi açıkladıkları OVP'ye göre hiçbir şeyin düzelmeyeceğini ortaya koyuyor. Bakınız 2021'de 201,5 milyar TL olan merkezi yönetim bütçe açığının 2022'de 461,2 milyar TL'ye yükselmiş yani 1 senede 2,5 misli artmış, 2023'te de 659,4 milyar liraya çıkacak. Bütçe açığı demek daha fazla borç, daha fazla faiz ödemesi ve bu borcu daha fazla vergi ile zamla milletin sırtına yüklemek demek. Programa göre vergiler de artıyor. 2022'de iktidar, 'vergi geliri olarak 2,3 trilyon lira vergi toplayacağım' diyor, 2023'te 3,2 trilyon lira vergi toplayacağım diyor yani gelecek sene toplayacağı vergiler 1 trilyon lira artıyor. Hem vergileri arttırıyorsun hem bütçe açığın artıyor. Nereye gidiyor bu paralar? Diğer taraftan hani dolar düşecekti? Kendi açıkladıkları programa göre dolar tahmini 2023 yılı için 21,52, 2024 yılı için 24,62, 2025 yılı için 25,76 lira olması öngörülüyor. Yani hükümetin kendisi doların 26 liraya çıkacağını söylüyor. Nasıl çıkmasın imtiyazlılara, faiz lobilerine ve kamudaki israfa para yetiştirmeye çalışırsan bütçe açığı da 2,5 misline çıkar, dolar da bu kadar artar. Bunların parolası işçiye, emekliye, memura vatandaşa gelince yok yok yok… Faiz lobisine, imtiyazlılara gelince çok çok çok…"

"FAİZ LOBİLERİ SİZE NİYE OPERASYON ÇEKSİN?"

İktidarın açıkladığı OVP'ye göre, 3 yılda 2 trilyon daha borç faiz ödemesi yapacağını hatırlatan Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Faiz ödemeleri artıyor. 2022'de 329,8 milyar TL'ye, 2023'te 565,6 milyar TL'ye, 2024'te 697,8 milyar TL'ye, 2025'te 774,5 milyar TL'ye yükseleceği öngörülüyor. Ne demek bu; Ak Parti 3 sene daha iktidarda kalırsa 2 trilyon TL daha faiz ödeyecek. Bugüne kadar 20 senede 520 milyar dolar faiz ödediler. Hani bunlar faize karşıydı? Hani faiz konusunda 'nas' vardı? Allah'a şükürler olsun ki 'faiz sevmeyen' bir hükümetimiz var, bir de sevselerdi kim bilir ne kadar faiz ödeyeceklerdi. Faiz lobileri size niye operasyon çeksin? Çekse çekse sizin iktidarda kalmanız için operasyon çeker! Ben faiz lobisi olsam en sevdiğim hükümet Ak Parti Hükümeti olur. Bu borç-faiz ekonomisi yüzünden bankaların 2022 ilk 7 ayında net karı yüzde 417 artışla 208 milyara ulaştı. Aynı dönemde vatandaşın durumu ne? AK Parti iktidara geldiğinde vatandaşın bankalara borcu 6,6 milyar lira idi 2022 yılında vatandaşın borcu 1.3 trilyon lira olmuş."

"OKULLAR AÇILIYOR VELİLER KARA KARA DÜŞÜNÜYOR"

Pazartesi (yarın) okulların açılıyor olması sebebiyle milyonlarca dar gelirli vatandaşın kara kara düşündüğünü belirten Erbakan, "Nasıl düşünmesin geçen yıla göre kırtasiye ürünleri yüzde 400, okul kıyafetleri yüzde 300 artmış… Açlık sınırının altında yaşayan milyonlarca veli kiraya mı, faturalara mı, okul masraflarına mı yetişsin? İşte 20 yıllık AK Parti iktidarının milleti getirdiği durum bu" dedi.

"ERDOĞAN'IN İCRA MÜJDESİ BİR İTİRAF"

Erbakan Cumhurbaşkanı tarafından müjde diye sunulan 2 bin lira ve altındaki borç nedeniyle icralık olan 5,5 milyon vatandaşın borçlarının silinmesi açıklamasının ise açıkça çöküşün itirafı olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"İşte size Ak Parti iktidarının vatandaşı getirdiği duruma bir örnek daha: Geçtiğimiz günlerde Sayın Erdoğan büyük bir 'müjde' daha açıkladı: '2 bin lira ve daha altındaki borcundan dolayı icraya uğramış olan kişilerin borçlarını sileceğiz bu borçlarından kurtaracağız.' Bu bir itiraf. Türkiye'de 2000 lira ve daha altındaki bir borcu dahi ödemekten aciz olan yaklaşık 5,5 milyon vatandaş var. 5,5 milyon vatandaş aileleriyle birlikte yaklaşık 25 milyon kişi yapar. Bu nasıl müjde Allah aşkına? Bu bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından 25 milyon insanın 2 bin liranın altındaki bir borcu bile ödeyemediğinin ilan edilmesidir. Gerçekten Sayın Erdoğan'ın dediği gibi her alanda tarih yazıyoruz. İnternette kendi gözlerimle gördüm mutfakta atık yağlardan nasıl biyodizel üretebilirsiniz videoları dolaşıyor. Neden mazot 25 lira olmuş da onun için. Bu tarihte bir ilk!"