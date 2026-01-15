Haberler

Fatih Erbakan: "Düşmana İstihbarat Sağlayan Amerikan Üslerini Kapatın Artık"

Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD'nin İran'a saldırmaya hazırlandığını belirterek, Türkiye'nin de hedef olabileceğini ifade etti. Erbakan, Amerikan üslerinin kapatılması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "ABD, İran'a saldırmak için hazırlık yapıyor. Milli Görüş lideri Erbakan Hocamızın yıllarca ifade ettiği gibi, sırada Türkiye var. NATO üyesi Danimarka'nın egemenliğindeki Grönland'a bile göz koyan Amerika'dan bize dost olmaz. Bir kez daha uyarıyoruz: Kapatın artık düşmana istihbarat sağlayan Amerikan üslerini" dedi.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından İran'da başlayan protestoların ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a müdahale edileceği yönündeki açıklamalarına ilişkin paylaşımda bulundu. Erbakan, şunları kaydetti:

"ABD, İran'a saldırmak için hazırlık yapıyor. İran'a saldırı, İsrail'in huzur ve güvenliği ve büyük İsrail'in kurulabilmesi için yapılmak isteniyor; insan hakları, demokrasi vs. için değil. Irak'ı da İsrail için parçaladılar. Suriye'yi de aynı amaçla adeta ameliyat masasına yatırdılar. Milli Görüş lideri Erbakan Hocamızın yıllarca ifade ettiği gibi, sırada Türkiye var. Sıra bize gelmeden Kürecik Radar Üssü'nü de İncirlik Amerikan Üssü'nü de kapatın diyoruz. NATO üyesi Danimarka'nın egemenliğindeki Grönland'a bile göz koyan Amerika'dan bize dost olmaz. Bir kez daha uyarıyoruz: Kapatın artık düşmana istihbarat sağlayan Amerikan üslerini."

Kaynak: ANKA / Güncel
