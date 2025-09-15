Haberler

Fatih Erbakan'dan A Milli Basketbol Takımına Tebrik

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, A Milli Basketbol Takımının Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği başarıyı kutladı ve takımın finale yükselerek ülkeye gurur yaşattığını belirtti.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Avrupa ikincisi olan A Milli Basketbol Takımını kutlayarak, " Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir azim ve mücadeleyle finale yükseldi, ikinci olarak ülkemize gurur yaşattı" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan X hesabından "Teşekkürler 12 Dev Adam. A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir azim ve mücadeleyle finale yükseldi, ikinci olarak ülkemize gurur yaşattı. Oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve emek veren herkesi kutluyorum" mesajını paylaştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Erdoğan'ın Katar ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek isim belli oldu

Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek isim belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Fidan: İsrail'in eylemleri ABD'nin öncülük ettiği uluslararası sistemi çöküşün eşiğine getirdi

Bakan Fidan'dan zehir zemberek sözler: Çöküşün eşiğine getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.